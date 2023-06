Joan Mir-Manager Sanchez: «Gutes Verhältnis mit HRC»

Paco Sanchez, der Manager von Joan Mir, dementierte in Assen alle Gerüchte, sein Verhältnis zum MotoGP-Weltmeister von 2020 und zu Honda sei angespannt.

Der spanische Rechtsanwalt Paco Sanchez hat schon viele Rennfahrer. gemanagt, momentan kümmert er sich in erster Linie um die Geschicke von Joan Mir und Wayne Gardner. Nach der Fingerverletzung zog sich Joan Mir (er stürzte am Freitag) vom Mugello-GP zurück obwohl ihn Dr. Angel Charte für Samstag «fit to race» erklärt hatte.

Joan Mir blieb dann auch dem Grand Prix in Deutschland fern und fehlt jetzt auch in Assen; er wird hier durch Honda-Superbike-Pilot Iker Lecuona vertreten. Dafür erschien Paco Sanchez bei der Dutch-TT und bemühte sich im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, einige Einzelheiten und Geschehnisse zurechtzurücken und klarzustellen.

«Es stimmt nicht, dass mein Verhältnis zu Joan Mir wegen der jüngsten Ereignisse angespannt ist», versicherte Paco Sanchez. «Im Gegenteil, unser Verhältnis könnte nicht besser sein. Es geht weit über eine professionelle Zusammenarbeit hinaus. Wir sind wirklich Freunde, stehen jeden Tag mehrmals in Kontakt und tauschen auch private WhatsApp-Nachrichten aus.»

Sanchez weiter : «Ich habe Joan schon vor seiner internationalen Karriere geholfen und ihm dann GP-Teams für die Moto3- und Moto2-WM besorgt. Nachher habe ich ihn bei seinem Aufstieg in die MotoGP-Klasse begleitet. Dabei hatten wir nie noch einen Vertrag, nur eine mündliche Abmachung. Unser Verhältnis könnte nicht besser sein.»

Sanchez weiter: «Ich hatte auch mit Maverick Viñales nie einen Vertrag. Ich habe ihm ab dem Honda-Moto3-Jahr 2012 geholfen und ihn gemanagt. Als er in der MotoGP von Suzuki zu Yamaha gewechselt ist und das Management wechseln wollte, bin ich ihm nicht im Weg gestanden.»

«Ich kann nur versichern, meine Freundschaft mit Joan Mir hat nicht gelitten», ergänzte der Rechtsanwalt. «Ich bin und bleibe sein Manager. was die Zukunft bringt und was in zwei Jahren vielleicht passiert, kann ich jetzt nicht einschätzen…»

Paco Sanchez sieht auch keine Risse im Verhältnis zwischen ihm und HRC sowie Joan Mir und HRC. «Ich habe mit den HRC-Managern wie Kokubu und Kuwata ein ausgezeichnetes Einvernehmen und mein Verhältnis mit Alberto Puig könnte nicht besser sein», erklärte er.

«Leider war Joan bisher nicht in der Lage, sein Potenzial auf der Honda zur Entfaltung zu bringen», stellte Paco Sanchez fest. «Aber Honda strengt sich an und arbeitet energisch an Verbesserungen.»

Joan Mir hat inzwischen das Fahrradtraining wieder aufgenommen. «In der nächsten Woche kann er auch mit dem Supermoto-Bike oder einem Pitbike wieder fahren», berichtete Manager Sanchez. «Er wird in Silverstone Anfang August sicher wieder fit sein.»

Paco Sanchez liegt momentan im Clinch mit der Dorna, weil Medical Director Dr. Angel Charte seiner Meinung nach die ärztliche Schweigepflicht missachtet hat, als in Mugello die medizinische Diagnose zur Fingerverletzung von Joan Mir in allen Details an die Medien weitergegeben wurden, ohne Zustimmung des Patienten.

«Klar, es besteht bei einem GP-Piloten ein öffentliches Interesse. Trotzdem existiert ein EU-Recht, das die Rechte von Prominenten schützt. Aber die Dorna hätte vor der Veröffentlichung die Erlaubnis von Joan einholen müssen», ist Sanchez überzeugt.