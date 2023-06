Pecco Bagnaia (1.): «Normal, wenn du gewinnen willst»

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia gab nach seinem vierten Saisonsieg in Assen Einblicke in sein taktisches Vorgehen und analysierte, welche Rolle das Überholmanöver gegen Brad Binder (KTM) für seinen Sieg spielte.

Mit einem zweiten Platz im Sprint-Rennen und einem Sieg im Sonntagsrennen verdoppelte Francesco «Pecco» Bagnaia in Assen seinen Vorsprung in der WM-Tabelle vor dem zweitplatzierten Jorge Martin (Pramac Ducati) auf 35 Punkte.

Dabei zeigte der MotoGP-Weltmeister von 2022 vor allem am Sonntag eine beeindruckende Vorstellung. Von Startplatz 2 hielt sich der Ducati-Werksfahrer zunächst zwei Runden lang hinter KTM-Ass Brad Binder, bevor er den Südafrikaner in der dritten Runde überholte und damit die Führung übernahm.

«Mit 45 Grad Asphalttemperatur war es ein wirklich schwieriges Rennen. Aber wir haben es verwaltet und konstante Rundenzeiten abgerufen», resümierte Bagnaia zufrieden.

«Der Start war ziemlich beängstigend, da ich dachte, dass ich zu langsam bin. Bis ich gemerkt habe, dass es den anderen genauso geht. Ich habe dann versucht, die Lücke zu schließen», beschrieb der Italiener seinen Rennstart und ergänzte mit Blick auf den Führungswechsel: «Ich musste Brad schnellstmöglich überholen, da sonst die Temperatur und der Druck im Vorderreifen zu stark angestiegen wären. Ich wollte dann aber nicht sofort eine Lücke herausfahren, sondern die Pace Runde für Runde langsam erhöhen.»

Bagnaia wusste, dass er Sprint-Sieger Marco Bezzecchi (Mooney VR46) auf Distanz halten muss, da dieser die Pace hatte, um dem Ducati-Star gefährlich zu werden. «Als ich gesehen habe, dass Bez an Brad vorbeigegangen ist, musste ich anfangen zu pushen, da ich wusste, dass er sehr schnell ist. Das war kritisch, denn ich musste ein gewisses Risiko eingehen. Aber das ist normal, wenn du gewinnen willst. »

Bezzecchi schaffte es erst in der 17. von 26 Rennrunden, Binder zu überholen. «In seiner ersten freien Runde nach dem Überholmanöver hat er die Lücke um drei Zehntelsekunden geschlossen. Dort wusste ich, dass ich wieder stark pushen muss», beschrieb der 26-jährige Bagnaia die Situation. Im Ziel trennten die beiden Landsleute 1,223 sec.

Für Bagnaia war es bereits der vierte Sieg auf der niederländischen Piste (2016 in der Moto3, 2018 in der Moto2, 2022 und 2023 in der MotoGP), sowie der zweite MotoGP-Sieg in Folge. Dies gelang zuletzt seinem Mentor Valentino Rossi, der die Dutch TT in den Jahren 2004 und 2005 gewann.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe





WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.