Fabio Quartararo (Yamaha): Nach Crash droht Operation

Yamaha-Star Fabio Quartararo flog in der Anfangsphase des MotoGP-Rennens von Assen spektakulär ab, verletzte sich dabei und riss auch noch Landsmann Johann Zarco ins Verderben.

Fabio Quartararo war einer der Sturzopfer beim turbulenten Assen-Grand Prix in der MotoGP-Klasse. Der Franzose flog in der schnellen Kurvenkombination nach der Gegengeraden von seiner Yamaha M1 und riss dabei auch noch den unmittelbar dahinter fahrenden Johann Zarco (Pramac-Ducati) mit.

Quartararo kauerte mit Schmerzen längere Zeit im Kies, sein Landsmann Johann Zarco half ihm dann sogar beim Aufstehen. Zur Besprechung nach dem Rennen erschien der Weltmeister von 2021 hinkend und mit eingebundenem linken Arm. «Ich habe mir meinen Ellenbogen verdreht», berichtete der Franzose. «Leider passiert so etwas. Es wird nicht so lange dauern. Aber den Fuß muss ich noch checken lassen. Der Fuß benötigt normalerweise eine Operation an der Zehe. Das könnte zwei Wochen in Anspruch nehmen.» Die Zehe hatte sich Fabio am Donnerstag bei einem Jogging-Unfall in Amsterdam gebrochen.

«Ich habe einen Fehler am Start gemacht. Wenn man versucht, es zu perfekt zu machen, verpatzt man es dann total. Ich habe am Start leider zu viel Wheelie produziert, das Gas zu stark aufgedreht. Ich habe nachher ein wenig aufgeholt und war im Bereich von Platz 7. Dann kam der Crash. Es war mein Fehler.»

Zu seiner Verfassung sagt der Mann aus Südfrankreich: «Ich weiß nicht, ob ich jetzt fahren könnte, jetzt tut es doch sehr weh.» In der Zusammenfassung meinte Fabio: «Ich muss vergessen, welche Blessuren ich jetzt auf der linken Seite des Körpers habe. Das Qualifying war großartig, es war auch ein großartiges Sprint-Rennen, ich hatte großartigen Speed. Ich nehme es daher als positives Wochenende. Auch wenn ich verletzt bin, fühle ich, dass ich fahrerisch top gefahren bin.»

Zum Moto2-Premieren-Sieg seines britischen Kumpels Jake Dixon erklärte er: «Ich habe heute zu meinem Mechaniker gesagt, wenn er nicht heute gewinnt, dann nie. Ich bin wirklich super happy für Jake.»

Zu den Gerüchten, Dixon könnte sein MotoGP-Teamkollege werden, sagt Fabio: «Ich habe keine Ahnung. Es wäre schön, ich wäre super happy – aber ich bin nicht in dieses Thema involviert.»

Seine Pläne für die fünfwöchige GP-Pause: «Ich werde versuchen, nach dieser ersten Saisonhälfte den Reset-Knopf zu drücken. Ich hoffe, dass ich dann auch im Kopf frei bin für den zweiten Teil der Saison.»

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.