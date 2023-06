Jack Miller (KTM/Sturz): Die Nullnummer in Assen

Für Red Bull-KTM-Werkspilot war die Dutch-TT eine Nullnummer. Er stürzte am Sonntag in der 2. Runde in Kurve 1 beim Duelle gegen Viñales. Aber seine Bilanz fällt trotzdem positiv aus.

Für Jack Miller war die Dutch-TT in Assen eine Nullnummer. Der elfte Platz im Sprint brachte dem Australier keine Punkte ein, aber er rechnete sich für den Sonntag einiges aus, auch wenn er wieder nur vom zwölften Startplatz losbrausen musste. Doch bereits in der zweiten Runde war in der Kurve 1 Endstation für den Red Bull-KTM-Werkspiloten.

«Das war nicht die Art und Weise, wie wir die erste Hälfte der Saison beenden wollten», meinte Jack, der noch am Sonntagabend von Amsterdam mit seiner schwangeren Frau Ruby heim nach Australien flog. «Ja, schade, denn ich habe einen guten Start erwischt und habe wie alle anderen versucht, in der ersten Runde zu fighten. Ich habe Maverick in der letzten Kurven-Sequenz überholt und war dann Siebter. Er zwängte sich jedoch im Turn 1 wieder vorbei. Ich sah, dass er sich etwas verbremst hatte und mit viel Schwung einbog, deshalb wollte ich innen eine enge Linie fahren. Ich habe dann stark umgelegt und wollte beim Rausfahren aus der ersten Kurve innen wieder an ihm vorbeischlüpfen, aber die Schräglage war ein paar Grad zu stark für die zweite Rennrunde. Wahrscheinlich waren die Reifen noch nicht bereit für dieses Manöver, ich habe ihnen zu viel zugemutet…»

«Aber wir nehmen die positiven Aspekte mit in die Sommerpause. Das Motorrad hat auch auf dieser Strecke wieder gut funktioniert. Wir haben in der Früh am Sonntag im Warm-up einen Fortschritt erzielt, wir haben die Vibrationen vorne weggebracht, die uns am Samstag im Quali und im Sprint gestört haben. Wir haben am Bike einiges umgebaut. Danach sah für das Rennen alles gut aus…»

Wie fällt Millers Bilanz nach den ersten acht Grand Prix bei Red Bull KTM aus? «Ich habe zwei Podiums in den Sprints erzielt und eines am Sonntag», fasste Thriller Miller zusammen. «In der zweiten Saisonhälfte werden wir uns bemühen, die Schwachstellen auszumerzen, konstanter zu werden und mehr Punkte zu sammeln.»

Miller applaudierte nach der karierten Flagge in der Box mit dem gesamten Team seinem Teamkollege Brad Binder, der als Dritter durchs Ziel fuhr, aber wie am Samstag wegen Missachtung der «Track Limits» in der letzten Schikane strafversetzt wurde. Am Samstag von Platz 3 auf 5, am Sonntag von Platz 3 und Platz 4.

«Wir konnten es nicht glauben, dass es in derselben Kurve noch einmal passiert ist wie am Samstag», bedauerte Jack seinen Freund aus Südafrika.

