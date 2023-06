Franco Morbidelli (9.): Bedingungen waren schrecklich

Werksfahrer Franco Morbidelli war nach dem MotoGP-Rennen in Assen froh, seine Yamaha M1 sicher ins Ziel gebracht zu haben. Grund hierfür war vor allem das niedrige Grip-Level der niederländischen GP-Piste.

«Es war ein weiteres hartes Wochenende», fasste Franco Morbidelli den achten WM-Lauf in Assen zusammen. Denn während Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo von Startplatz 4 im Sprint-Rennen als Dritter gewertet wurde, hatte Morbidelli mehr Mühe.

Nach Platz 15 im Samstags-Sprint gelang dem Italiener am Sonntag als Neunter immerhin der Sprung in die Top-10. Dabei profitierte er von zahlreichen Stürzen, deren Ursache der Yamaha-Pilot in den hohen Streckentemperaturen und dem daraus resultierenden geringen Grip-Niveau sah. «Normalerweise ist der Grip in Assen gut, aber in diesem Jahr war irgendetwas anders», begann Morbidelli.

«Besonders im Rennen waren die Bedingungen schrecklich. Darüber hinaus hatte ich mit Blasenbildung am Reifen kämpfen, das war wohl bei vielen Fahrern ein bekanntes Problem.»

Von Startplatz 15 kam er nach 26 Rennrunden 29,335 sec hinter Rennsieger Pecco Bagnaia (Ducati) ins Ziel. Vor der Sommerpause liegt der 28-jährige Römer in der Gesamtwertung damit zwei Plätze hinter Quartararo auf Rang 11. Bemerkenswert ist dabei, dass er in bisher allen 16 Rennen ins Ziel kam und in jedem der acht Sonntags-Läufe in die Punkteränge fuhr.

Etwas wehmütig bemerkte der MotoGP-Vizeweltmeister von 2020 jedoch: «Am Sonntagmorgen hatten wir einen Schritt nach vorne gemacht, was uns für das Rennen zuversichtlich gestimmt hat. Doch als ich hinter Fabio fuhr, wusste ich sofort, dass unser Potenzial aufgrund der Grip-Verhältnisse deutlich geringer ist. Ich habe mich dann darauf konzentriert, möglichst viele Punkte zu sammeln und keine Fehler zu machen. Denn das war an diesem Tag sehr leicht möglich.»

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe



WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.