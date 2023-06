Bremsprobleme zwangen Miguel Oliveira zur Aufgabe 27.06.2023 - 08:41 Von Nora Lantschner

© RNF Miguel Oliveira hatte auch in Assen kein Glück

RNF-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira steuerte am Sonntag in Assen nach starkem Beginn die Box an und musste das letzte MotoGP-Rennen vor der Sommerpause aufgeben. Was dahinter steckte.