Pecco Bagnaia (Ducati): «Ich habe keinen Urlaub»

Mit 35 Punkten Vorsprung kannTabellenführer Pecco Bagnaia beruhigt in die sechswöchige Pause gehen. Doch im Gegensatz zu seinen MotoGP-Kollegen verbringt der Ducati-Werksfahrer seine freie Zeit nicht in der Sommersonne.

Francesco Bagnaia hat in den ersten acht MotoGP-Rennen vor der Sommerpause den Grundstein für seine Titelverteidigung gelegt. Im neuen Sprint-Format stand er mit Ausnahme des Argentinien-GP (6.) immer auf dem Sprint-Podest und siegte dabei in Portimão, Austin und Mugello.

Und auch am Sonntag war der 26-Jährige bisher kaum zu schlagen. Er gewann die Hälfte aller Rennen und ist nun mit 15 MotoGP-Siegen der dritterfolgreichste Italiener in der Königsklasse. Nur Valentino Rossi (89 Siege) und Giacomo Agostini (68 Siege) sind siegreicher.

Besonders beachtlich ist, dass sich der MotoGP-Weltmeister von 2022 während der Wochenenden kontinuierlich steigerte und letztlich an der Spitze zu finden war. So landete er beim 15-rundigen Sachsenring-Sprint noch 2,468 sec hinter Rennsieger Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), im Sonntagsrennen verkürzte er diesen Rückstand trotz längerer Renndistanz auf 0,064 sec.

Auch bei der Dutch TT in Assen zeigte sich die zielführende Arbeit des Ducati-Piloten deutlich. Während er seine Desmosedici GP23 im ersten Training nur auf Platz 8 stellte, beendete er den Samstags-Sprint hinter Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) als Zweiter. Am Sonntag gewann er das Rennen und verwies seinen Markenkollegen dabei auf Rang 2.

«Sowohl am Sachsenring als auch in Assen sind wir nicht optimal in das Wochenende gestartet, da das Gefühl nicht perfekt war», begann Bagnaia und ergänzte: «Im Assen-Sprint hatte ich Probleme, größere Schräglagen zu fahren und das Bike somit gut um die Kurve zu manövrieren. Im Warm-up haben wir dann etwas gefunden, das uns geholfen hat.»

«Schon am Sachsenring und selbst in Jerez war dies der Fall. Wir sind in der Lage, die Situation aktiv zu verbessern. Darüber können wir glücklich sein und das verlange ich auch vom Team und von mir selbst. Wir konzentrieren uns immer auf das Positive.» Dank dieser Einstellung liegt der 25-fache GP-Sieger derzeit mit 35 Punkten Vorsprung vor Jorge Martin an der Spitze des WM-Tableaus.

Bagnaias MotoGP-Kollegen nutzen die sechswöchige Sommerpause, um Abstand vom Rennsport zu nehmen. Während Luca Marini mit seiner Freundin auf Ibiza der Vermählung entgegenfiebert, möchte Aprilia-Star Maverick Viñales Zeit mit Frau Raquel und Töchterchen Nina verbringen. Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli findet man hingegen gemeinsam mit Andrea Migno und dessen Freundin an der Amalfiküste.

Doch statt den Sommer zu genießen, will sich Bagnaia intensiv auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. «Zunächst einmal werde ich meinen Knöchel regenerieren», verwies er auf eine Verletzung, die er sich bei der Kollision mit Maverick Viñales in Le Mans zugezogen hatte.

«Ich werde hart arbeiten, um die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Ich habe keinen Urlaub und werde nicht verreisen. Ich habe das Glück, direkt am Meer zu wohnen, daher bin ich fast immer im Ferien-Modus. Jedoch werde ich zu keinem Zeitpunkt gar nichts tun. Denn manchmal ist es am wichtigsten, irgendetwas zu tun», beschrieb Bagnaia seine Ferienpläne.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe



WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.