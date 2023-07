Pol Espargaró: In Goodwood zurück auf der RC16

Auch das GASGAS Factory Racing Tech3 Team bestätigte seine Teilnahme beim «Goodwood Festival of Speed» Mitte Juli, mit Pol Espargaró und Augusto Fernández sind beide Stammfahrer dabei.

Ursprünglich hatte Pol Espargaró nach seinem folgenschweren FP2-Crash von Portimão gehofft, noch vor der Sommerpause ein MotoGP-Comeback zu geben. Das muss jetzt zwar bis Silverstone (4. bis 6. August) warten, dafür wird sich der Spanier schon drei Wochen vor dem Britischen Grand Prix zumindest für Show-Zwecke erstmals wieder auf seine RC16 in den Farben des GASGAS Factory Racing Tech3 Teams schwingen.

Von 13. bis 16. Juli steht nämlich das legendäre «Goodwood Festival of Speed» im Süden Englands an und zum 30-Jahr-Jubiläum treten auch jede Menge MotoGP-Stars von gestern und heute auf: Für GASGAS ist an den ersten zwei Festival-Tagen Espargaró dabei, am Wochenende übernimmt dann sein Teamkollege Augusto Fernández.

Bereits bestätigt ist außerdem die Teilnahme von Brad Binder und Mika Kallio für das Red Bull KTM Factory Racing Team.