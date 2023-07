Augusto Fernández: «Acosta verdient MotoGP, ich auch»

MotoGP-Rookie Augusto Fernández aus dem GASGAS Factory Racing Tech3 Team spricht über seine Herangehensweise und seine Zielsetzung im Hinblick auf seine Zukunft.

Augusto Fernández bestreitet eine beachtliche Rookie-Saison in der Königsklasse und ist neben Franco Morbidelli der einzige MotoGP-Pilot, der in allen acht bisherigen GP-Rennen Punkte holte. Dennoch steht er im Hinblick auf seine Zukunft unter Druck.

«Ich hatte diesen Druck jedes Jahr, wenn es um den Vertrag geht. Ich fokussiere mich einfach auf mich selbst. Es ist nicht so, dass ich diesen Druck mögen würde – ich hätte natürlich lieber einen unterzeichneten Vertrag, aber ich performe dennoch gut», gab sich der 25-jährige Spanier im Interview mit motogp.com betont gelassen.

«Ich glaube wirklich an mich und daran, dass der Job, den ich in der MotoGP machen kann, ausreicht, um zu bleiben. Ich bin aber nicht nur hier, um in der MotoGP zu bleiben», fügte der GASGAS-Tech3-Fahrer an. «Ich bin darauf fokussiert, Rennen und Titel zu gewinnen. Aber das ist ein Prozess und ich befinde mich in meiner Rookie-Saison.»

«Für mich ändert sich nichts, wenn es um die Performance auf der Strecke geht. Ich bin nicht nur auf den Vertrag konzentriert, sondern auf jedes Rennwochenende. Ich versuche mich zu verbessern und vielleicht sogar auf dem Podium zu stehen, dann werden wir sehen. Ich versuche einfach, in der MotoGP an der Spitze zu sein. Das ist mein Hauptziel», fasste der Moto2-Weltmeister von 2022 zusammen.

In der zweithöchsten Klasse liegt unterdessen sein letztjähriger Ajo-Teamkollege Pedro Acosta trotz eines Rennsturzes nur acht Punkte hinter WM-Leader Tony Arbolino und ist damit voll im Titelkampf. Das 19-jährige Supertalent aus der KTM-Academy machte zuletzt am Rande der Dutch TT deutlich, dass für ihn ein Verbleib in der Moto2-WM für 2024 keine echte Option sei.

Auch wenn es noch niemand laut bestätigen wollte: Acosta wird für 2024 ein Platz bei GASGAS angeboten. Die Zukunft von Augusto Fernández und Pol Espargaró wird beim Österreich-GP entschieden.

Auf Acosta angesprochen hielt Fernández fest: «Mit Sicherheit ist er eine Gefahr, aber was Pedro macht, darauf habe ich keinen Einfluss. Natürlich ist er gut unterwegs und verdient ein MotoGP-Bike, das muss ich so sagen, denn er gewinnt Rennen und ist im Moto2-Titelkampf dabei. Er verdient es, im nächsten Jahr in der MotoGP zu sein – aber ich auch.»

Bisheriges Highlight von Augustos junger MotoGP-Karriere war Platz 4 beim Tech3-Heimspiel in Le Mans. «Zunächst einmal müssen wir uns in den Top-10 bestätigen und regelmäßig im Q2 sein», schickte Fernández voraus.

«Dann ist es sicher mein Ziel, ein weiteres Jahr zu bleiben. Wenn ich die Chance bekomme, ist mein Ziel, hier Rennen und Titel zu gewinnen. Ich hoffe wirklich, mit ihnen weiterzumachen», betonte er mit Verweis auf sein GASGAS Factory Racing Tech3 Team.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.