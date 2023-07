Fabio Di Giannantonio: Noch ein MotoGP-Pilot operiert 04.07.2023 - 16:18 Von Mario Furli

© Instagram/@fabiodiggia49 Fabio Di Giannantonio meldete sich aus dem Krankenhaus © Instagram/@fabiodiggia49 Diggias rechter Arm Zurück Weiter

Fabio Di Giannantonio aus dem Ducati-Kundenteam von Gresini Racing trug sich am Dienstag in die lange Liste der MotoGP-Piloten ein, die in dieser Saison schon ärztlich behandelt werden mussten.