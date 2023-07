Jorge Martin nutzt die Pause für eine OP am Bein

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin, aktuell Zweiter der MotoGP-Tabelle, unterzog sich am Montagvormittag einem Eingriff an seinem linken Bein, um ein bereits länger anhaltendes Problem loszuwerden.

Fünf rennfreie Wochenenden bis zum Silverstone-GP am 6. August geben den angeschlagenen MotoGP-Assen Zeit, sich auszuruhen und auszukurieren. Sachsenring-Dominator Jorge Martin verabschiedete sich nach Assen zunächst für einige Tage auf die in Rennfahrerkreisen besonders beliebte Ferieninsel Ibiza, begab sich am heutigen Montag aber in Madrid in ärztliche Hände.

Der 25-jährige Spanier aus dem Prima Pramac Racing Team ließ sich am linken Bein operieren, wie er selbst über seine Social-Media-Kanäle preisgab: «Ich war im OP-Saal, um ein Problem zu lösen, das mich auf dem Motorrad schon eine Weile verfolgt hat. Alles ist gut gelaufen. Jetzt gilt es, sich zu erholen, um zu 100 Prozent fit nach Silverstone zu kommen.»

Auf die Details ging Martin nicht ein, tatsächlich klagte er aber schon vor rund zwei Jahren erstmals über Beschwerden am linken Bein, er beschrieb es als «Arm-Pump am Bein», vermutlich ausgelöst durch eine frühere Verletzung. Nun entschied er sich offensichtlich für eine operative Behandlung.

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.