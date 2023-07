Dorna kündigt zusätzliche Events für MotoGP-Fans an 10.07.2023 - 12:44 Von Nora Lantschner

© motogp.com Vicenç Fábregas, Head of Live Experience bei NSN, beim Handschlag mit Carlos Ezpeleta

Angefangen mit dem Saisonfinale 2023 in Valencia soll den MotoGP-Fans noch mehr geboten werden. Das kündigte die Dorna in Bezug auf eine neue Partnerschaft mit dem Unterhaltungs- und Sportmarketing-Unternehmen NSN an.