Misano-GP: Aprilia-Tribüne mit vielen Extra-Aktionen

Für das MotoGP-Heimspiel im italienischen Misano bietet Aprilia seinen Fans am 9. und 10. September eigene Tribünen-Tickets sowie zahlreiche Überraschungen.

Auch wenn Aleix Espargaró und Maverick Viñales mit den WM-Rängen 8 und 12 derzeit nicht in den WM-Kampf involviert sind, so wird der «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini», der vom 8. bis 10. September in Misano stattfindet, dennoch zahlreiche Aprilia-Fans an die Strecke locken.

Die Anhänger des Noale-Werkes erwartet ein besonderes Erlebnis, denn wie Aprilia nun bekanntgab, wird die überdachte «Tribuna B» für die Aprilia-Fans reserviert sein. Neben einem Sitzplatz erwarten die Besucher weitere Vorteile wie ein eigener Parkplatz, ein Aprilia-Racing-Kit und weitere Merchandise-Artikel. Hierzu gehört auch ein T-Shirt, das zur Unterstützung der Überschwemmungsopfer der Emilia-Romagna-Region angefertigt wurde.

Ein Unterhaltungsprogramm sowie eine Reihe von Überraschungsgästen auf den Tribünen runden das Angebot ab. Die Tribünentickets sind ab sofort hier erhältlich.