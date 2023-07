Andrea Dovizioso: MotoGP-Rolle würde das Jahr füllen

Wie beschäftigt sich Andrea Dovizioso seit seinem Rücktritt? Die MotoGP-Legende baut einen Offroad-Park in Faenza auf, schließt für die Zukunft aber eine Rückkehr in das GP-Fahrerlager nicht ganz aus.

Seit seinem Rücktritt beim letztjährigen Misano-GP ist Andrea Dovizioso hauptsächlich im Offroad-Bereich anzutreffen. Er fährt regelmäßig Motocross-Rennen und verwirklicht sich mit dem «04 Park Monte Coralli» in Faenza einen Lebenstraum.

Die Überschwemmungen in der Emilia-Romagna verzögerten allerdings die Arbeiten, die komplett neu designte MX-Strecke ist noch nicht befahrbar, soll aber in diesem Sommer fertiggestellt werden. Der gesamte Park inklusive Pump-Track und Restaurant wird sich aber noch deutlich länger in der Bauphase befinden.

«Offroad ist meine Leidenschaft, seit ich klein bin, und es handelt sich um ein wirklich großes Projekt. Ich habe schon lange versucht, so einen Park zu schaffen. Vor zwei Jahren habe ich dann eine Möglichkeit gefunden und begonnen, daran zu arbeiten. Für den Offroad-Sport ist es eine große Anlage, aber die ganze Erfahrung, die ich in der MotoGP-Welt gesammelt habe, möchte ich jetzt gerne ein bisschen in die Motocross-Welt und in diesen Park bringen. Ich glaube, in einem Jahr sollte alles bereit sein», kündigte «Dovi» an.

Übrigens: Dovizioso schloss auch schon ein Abkommen mit dem italienischen Motorradverband FMI ab, der seinen «04 Park Monte Coralli» zum technischen Ausbildungszentrum für den Offroad-Sektor macht.

Der 125er-Weltmeister von 2004 ist also weiterhin gut beschäftigt. Könnte er sich dennoch vorstellen, einmal in einer neuen Rolle in das MotoGP-Fahrerlager zurückzukehren? «Sag niemals nie», ließ sich der 37-jährige Italiener eine Hintertür offen, der nicht zuletzt von seinen Ex-Kollegen schon für die Position als Rennkommissar oder Sicherheitsbeauftragter ins Spiel gebracht wurde.

«Einerseits glaube ich, dass ich Erfahrung habe, eine sehr lange Karriere hatte und in dieser Welt daher verschiedene Rollen einnehmen könnte – die mir auch angeboten wurden, was mich ehrt. Nach einigen Jahren in einer Welt ist es aber auch normal, dass man sich eine Pause nimmt», ergänzte der 15-fache MotoGP-Sieger. «In diesem Moment bin ich in ein anderes Projekt involviert. Aber sag niemals nie, denn wir sprechen [in der MotoGP] ja immer von einem Top-Level und mir gefällt es sehr, auf so einem Niveau und an den Details zu arbeiten.»

Könnte Dovizioso aus drei Position – eine Rolle in der Rennleitung, Teammanager oder Coach – frei wählen, welche Aufgabe würde ihn reizen? «Im Moment keine, sonst hätte ich es gemacht», winkte er lachend ab. «Denn ich habe beschlossen, mich in meinem Projekt einzubringen, das ein sehr große Sache ist. Ich kann mich also nicht nur ein paar Tage damit abgeben und dann etwas anderes machen. Man muss die Dinge richtig machen. Wenn ich eine Rolle in der MotoGP annehmen würde, wäre mein Jahr ausgebucht.»

Was aber würde theoretisch in Frage kommen? «Es hängt auch vom Team und vom Hersteller ab, aber vielleicht eine Rolle im Teammanagement. Im Moment aber nicht», bekräftigte Dovi auf Nachfrage.

Die MotoGP-Karriere von Andrea Dovizioso

2008: WM-5. auf SCOT-Honda, 174 Punkte

2009: WM-6. auf Repsol-Honda, 160 Punkte, 1 GP-Sieg

2010: WM-5. auf Repsol-Honda, 206 Punkte

2011: WM-3. auf Repsol-Honda, 228 Punkte

2012: WM-4. auf Tech3-Yamaha, 218 Punkte

2013: WM-8. auf Ducati, 140 Punkte

2014: WM-5. auf Ducati, 187 Punkte

2015: WM-7. auf Ducati, 162 Punkte

2016: WM-5. auf Ducati, 171 Punkte, 1 GP-Sieg

2017: WM-2. auf Ducati, 261 Punkte, 6 GP-Siege

2018: WM-2. auf Ducati, 245 Punkte, 4 GP-Siege

2019: WM-2. auf Ducati, 269 Punkte, 2 GP-Siege

2020: WM-4. auf Ducati, 135 Punkte, 1 GP-Sieg

2021 (mit nur 5 von 18 Rennen): WM-24. auf Yamaha, 12 Punkte

2022 (mit 14 von 20 Rennen): WM-21. auf Yamaha, 15 Punkte