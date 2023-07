MotoGP-Stars in Goodwood: Kostenloser Livestream 12.07.2023 - 17:00 Von Mario Furli

© Lekl MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia

Von Donnerstag bis Sonntag findet in dieser Woche die Jubiläumsausgabe des legendären «Goodwood Festival of Speed» – mit dabei sind auch Pecco Bagnaia, Brad Binder und Co.