Brad Binder (KTM): «Ich werde inkognito herumwandern»

Für Red Bull-KTM schwingt sich heute Brad Binder in Goodwood auf die KTM RC16. Auf der Website motogp.com kann die Action in England kostenlos im Livestream verfolgt werden.

Der Südafrikaner Brad Binder (27) greift heute beim «2023 Goodwood Festival of Speed» in England ins Geschehen ein. Er schaute sich schon am gestrigen Freitag auf dem Renngelände um und war von dem Spektakel beeindruckt. «Das sieht alles eindrucksvoll aus», resümierte der aktuelle MotoGP-WM-Vierte und zweifache MotoGP-Sieger. «Es ist so cool, wenn man hier herumstreunen und all diese erstaunlichen Maschinen in Augenschein nehmen kann – aus der Gegenwart und der Vergangenheit. Unglaublich, was man hier alles erleben und bestaunen kann. Ich habe mir am Freitag schon einiges angeschaut, und jetzt freue ich mich definitiv darauf, mit meiner Red Bull-KTM ‘The Hill’ raufzujagen. Man kann hier so viele coole Dinge bewundern. Ich weiß gar nicht, was ich mir zuerst anschauen soll.»

Binder weiter: «Aber wenn ich am Samstagvormittag ein paar Stunden frei habe, werde ich inkognito herumwandern und mir noch mehr Fahrzeuge auf zwei und vier Rädern anschauen.»

Das GASGAS Factory Racing Tech3 schickt heute statt Pol Espargaró den spanischen Moto2-Weltmeister Augusto Fernández auf die Piste. Beim CryptoDATA RNF MotoGP-Team springt Miguel Oliveira am Samstag erstmals für Aprilia ein. Weitere Legenden, die sich auf ihre Rennmotorräder setzen werden, sind Giacomo Agostini, Mick Doohan und Alex Crivillé.

Die MotoGP-Delegation hat ihr Hauptquartier im Ballroom Paddock in der Nähe des Drivers’ Clubs aufgeschlagen. Die Fans haben freien Zugang und können aus nächster Nähe zuschauen, wie die MotoGP-Bikes startklar gemacht haben.

Da die meisten SPEEDWEEK.com-Leser nicht vor Ort sein können, empfiehlt sich der kostenlose Livestream auf der offiziellen Dorna-Website motogp.com

Die Beginnzeiten der Übertragungen auf motogp.com

Samstag, 15. Juli

- 13:35 Uhr

- 16:35 Uhr

Sonntag, 16. Juli

- 11:35 Uhr

- 14:15 Uhr

- 14:55 Uhr