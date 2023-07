Gigi Dall'Igna: «Verkörpert Ducatis Markenwerte» 17.07.2023 - 19:58 Von Leon Schüler

© motogp.com Pecco Bagnaia und Enea Bastianini im Gespräch mit Casey Stoner

Von den MotoGP-Herstellern war Ducati beim «Goodwood Festival of Speed» am größten vertreten. Am Sonntag kam es dabei zum Treffen der zwei erfolgreichsten Ducati-Fahrer aller Zeiten – Pecco Bagnaia und Casey Stoner.