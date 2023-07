Traurige Nachrichten: Silverstone-GP ohne Alex Rins

Alex Rins wird zwei Monate nach seinem Mugello-Unfall auch in England fehlen. Er darf erst wenige Tage vorher wieder erste Gehversuche unternehmen. Stefan Bradl wird ihn ersetzen.

Stefan Bradl, in Assen (23. bis 25. Juni) als Ersatzfahrer für den in Mugello schwer gestürzten Alex Rins am Start auf am Sonntag auf Platz 13 gelandet, vermutete schon bei der Dutch-TT, dass der sechsfache GP-Sieger aus Spanien auch für den Silverstone-GP ausfallen werde. Denn als der Schien- und Wadenbeinbruch von Rins beim Italien-GP zuerst mit einem externen Fixateur stabilisiert werden musste und der Honda-Pilot erst 16 Tage nach dem Unfall aus dem Spital entlassen wurde, war offenkundig: Der Unterschenkel des Texas-Siegers ist übel zugerichtet worden.

«Alex Rins wird in Silverstone nicht antreten», bestätigte LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello gestern auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. «Seine Genesung macht zwar sehr gute Fortschritte. Aber ich weiß nicht, wann er wieder Rennen bestreiten kann und wann er zurückkommt.»

Der Zeitpunkt der Rückkehr wird sich frühestens in der ersten August-Woche entscheiden. «Dann darf Alex das gebrochene Bein erstmals wieder belasten. Er wird dann erstmals seit dem Unfall die Erlaubnis bekommen, wieder erste Schritte zu gehen. Wenn er sich gut fühlt, wird er in Spielberg am 20. August oder am 3. September in Barcelona zurückkehren. Das wissen wir noch nicht genau», erklärte Cecchinello.

Rins durfte fünf Tage nach der zweiten Operation in Madrid die Heimreise nach Andorra antreten. Der verhängnisvolle Sturz in Mugello war im Sprint Race am 10. Juni passiert, als Rins nach dem vielversprechenden dritten Platz vom Freitag im Samstag-Rennen in der schnellen Arrabbiata 1 (Kurve 8 des Mugello Circuits) schwer zu Sturz kam. Eine erste Operation wurde noch am selben Abend in der Careggi-Klinik von Florenz durchgeführt. Dabei wurde ein externer Fixateur angebracht.

Zwei Tage später wurde der LCR-Honda-Pilot für transportfähig erklärt und unter starken Schmerzen nach Madrid geflogen, wo er sich in der Ruber-Klinik am folgenden Donnerstag einem zweiten Eingriff am Bein unterziehen musste. Dabei entfernten die Ärzte den externen Fixateur und stabilisierten die Brüche mit Platten und Schrauben.

Am Dienstag nach der Dutch-TT (27. Juni) meldete Rins auf seinen sozialen Netzwerken glücklich: «16 Tage und zwei Operationen später fahren wir nach Hause!»

Dazu veröffentlichte der 27-jährige Spanier mit Wohnsitz in Andorra einige Fotos, die seinen Leidensweg dokumentieren. «Diese Bilder zeigen das Ausmaß des Sturzes und die großartige Arbeit der Ärzte. Es war hart; aber ich werde körperlich und mental stärker zurückkehren», versprach der Austin-Sieger. «Vielen Dank an Dr. Vila, Dr. Gomez Arrayas und Dr. Sangiovanni und ihre Teams für ihre Hilfe und Arbeit in diesen Wochen.»

Rins hat inzwischen das Sonntag-Rennen in Mugello sowie die Grand Prix in Sachsen und Assen verpasst. In der Fahrer-WM ist er nach dem Sieg in den USA auf Platz 3 vorgerückt, mittlerweile ist er auf Rang 13 abgesackt und immer noch bester Honda-Pilot.

Gut möglich, dass der verletzte Topfahrer insgesamt drei Monate ausfällt – ähnlich wie GASGAS-Pilot Pol Espargaró nach dem Crash in Portimão.

Zur Erinnerung: Valentino Rossi hat am 5. Juni 2010 Samstag früh im dritten Mugello-Training einen verhältnismäßig unkomplizierten Schien- und Wadenbeinbruch erlitten. Der Yamaha-Star feierte danach sein Comeback von 16. bis 18. Juli sechs Wochen später auf dem Sachsenring – und brauste auf Platz 4!

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.