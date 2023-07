Jorge Lorenzo in Ungarn: Startplatz 12 ging verloren

Der dreifache MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo nimmt an diesem Wochenende auf dem Hungaroring im Porsche Supercup teil. Das Qualifying verlief nicht nach seinem Geschmack.

In der Motorrad-Weltmeisterschaft hat Jorge Lorenzo nie einen Wettbewerb in Ungarn bestritten, aber der Porsche Mobil-1-Supercup hat in an diesem Wochenende auf den Hungaroring bei Budapest geführt.

Auch als MotoGP-Rentner bleibt der Mallorquiner stark beschäftigt: Er bestritt in den letzten zwei Wochen das Porsche Supercup-Rennen in Spielberg und nachher am vergangenen Wochenende für sein Team Huber Racing den Porsche Cup Italia in Misano. Und an den rennfreien Wochenenden ist der im Schweizer Tessin lebende Lorenzo als MotoGP-TV-Experte für den Streamingdienst DAZN in Soanioen tätig.

In Ungarn startet Lorenzo heute vom 23. Platz unter 32 Teilnehmern, er verlor im Qualifying 1,5 sec auf die Bestzeit und bedauert dieses mittelprächtige Ergebnis. «Ich war mit dem ersten Reifensatz noch an zwölfter Stelle, konnte mich aber dann nicht mehr verbessern», schilderte der MotoGP-Weltmeister von 2010, 2012 und 2015, jeweils auf Yamaha, der zwischendurch auch vom ehemaligen Formel-1- und DTM-Piloten Timo Glock für SKY TV interviewt wurde.

Qualifying Porsche Mobil-1-Supercup, 22. Juli

1. Benjamin Paque, 1:46,451 min

2. Morris Schuring, + 0,123 sec

3. Jaap van Lagen, 0,157

4. Marvin Klein, + 0,165

5. Harri Jones, + 0,263

ferner:

23. Jorge Lorenzo, + 1,528