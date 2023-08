Bezzecchi: «In Silverstone nicht selbstverständlich»

Marco Bezzecchi (Ducati) gehört als WM-Dritter zweifelsohne zu den stärksten MotoGP-Piloten der laufenden Saison, vor dem Britischen Grand Prix auf dem 5,9 km langen Silverstone Circuit gibt er sich aber zurückhaltend.

Mit der Pole-Positionen, seinem ersten Sprintsieg und Platz 2 in Hauptrennen von Assen ging Marco Bezzecchi ruhigen Gewissens – und nur einen Punkt hinter dem WM-Zweiten Jorge Martin – in die fünfwöchige Sommerpause, die der 24-Jährige aus Rimini übrigens gänzlich zu Hause verbrachte.

«Ich bin mit dem Mood in die Ferien gegangen, den ich mir gewünscht hatte. Das Wochenende in den Niederlanden war praktisch perfekt, danach habe ich die Zeit zu Hause genossen. Mein Motorrad hat mir gefehlt, auch wenn wir mit den Jungs aus der VR46 Riders Academy oft trainiert haben. Ein Grand Prix ist aber eine andere Sache», weiß der WM-Dritte, den aktuell 36 Punkte vom WM-Leader und letztjährigen Silverstone-Sieger Pecco Bagnaia trennen.

«Silverstone ist keine Strecke, die einfach zu interpretieren ist, ein sehr langer Kurs, mit einer Reihe flüssiger Kurven, auf dem es nicht selbstverständlich sein wird, bei den Stärksten dabei zu sein», mahnte der zweifache Saisonsieger aus Rossis Mooney VR46 Racing Team.

Die 5,900 km lange Traditionsstrecke in der Nähe von Northampton ist mit ihren zehn Rechts- und acht Linkskurven übrigens die längste im aktuellen MotoGP-Kalender und gleichzeitig eine der Schnellsten.

Im Vorjahr landete Bezzecchi als MotoGP-Rookie beim Britischen Grand Prix auf Rang 10. Zur Herangehensweise für das bevorstehende GP-Wochenende in Silverstone kündigte «Bez» an: «Wir müssen schon am Freitag auf dem richtigen Fuß anfangen. Wir probieren ja auch erstmals die jüngste Anpassung des Formats aus, die uns entgegenkommen sollte, um das Vertrauen auf der Strecke zu finden.»

Zur Erinnerung: Ab sofort ist das erste MotoGP-Training am Freitagvormittag ein echtes «Free Practice», es zählt also nicht mehr für den direkten Q2-Einzug, der stattdessen einzig in der 60-minütigen Trainings-Session am Freitagnachmittag entschieden wird (hier gibt es den kompletten Zeitplan für den Silverstone-GP 2023).

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.