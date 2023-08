Bradl (ServusTV): «Zweite Saisonhälfte wird brutal»

Silverstone ist Schauplatz des ersten MotoGP-WM-Laufs nach der Sommerpause. ServusTV überträgt den Britischen Grand Prix von Samstag bis Sonntag live, Experte Stefan Bradl fasst die Ausganslage vorab zusammen.

Mit einer relativ komfortablen WM-Führung von 35 Punkten nimmt Francesco «Pecco» Bagnaia in Silverstone sein Projekt Titelverteidigung wieder auf. In dieser Saison konnte der Ducati-Star vier von acht Rennen gewinnen, nachdem er in den letzten beiden Jahren jeweils erst nach dem Sommer so richtig auf Touren gekommen war. Stefan Bradl hält dazu fest: «Pecco hat aus früheren Fehlern gelernt, hat mehr Erfahrung, viel Selbstvertrauen, die nötige Lockerheit und ein starkes Team im Rücken. Und mit einem Titel in der Tasche fährt es sich natürlich auch angenehmer.»

Dennoch werde noch einiges bis zum Finale in Valencia passieren, ist der ServusTV-Experte überzeugt. «Fragt man mich, wer Weltmeister wird, sage ich trotzdem Bagnaia. Da passt einfach alles zusammen. Er lässt sich nicht mehr so leicht nervös machen und gibt sich auch einmal mit einem zweiten oder dritten Platz zufrieden. Und die anderen müssen auch erst performen.»

Titelverteidiger auch bester Sprinter

Hinzu komme, dass die Verfolger Jorge Martin und Marco Bezzecchi bei Kundenteams unter Vertrag stehen, die ab Saisonmitte in der Regel ein wenig wegbrechen. Bradl: «Das kann natürlich wieder passieren. Die Ingenieure setzen sich im Sommer ja nicht an den Strand. Da wird ordentlich geschuftet.» Zudem gilt Bagnaia als Hauptprofiteur des neuen Formats. Ohne die am Samstag errungenen Punkte hätte der Italiener nur drei Zähler Vorsprung auf Landsmann Bezzecchi. «Klar dominiert Pecco den Sprint. Aber wie du es am Ende machst, ist ja wurscht.»

Apropos: Die deutlich intensiveren Wochenenden haben gleich zu WM-Beginn mehrere Opfer gefordert. «Die Pause war definitiv gut, um Verletzungen auszuheilen. Das neue Format wirkt sich mental und physisch stärker aus als gedacht. Und die zweite Saisonhälfte wird schließlich brutal», so der ServusTV-Experte. «Am Anfang waren die Sprints ein ziemliches Gewusel, jeder ist wild an die Sache herangegangen. Hoffentlich wird es jetzt nicht gleich wieder übertrieben. Im Sprint kann man die WM ohnehin nicht entscheiden.»

Kein Licht für Japaner in Sicht

In Silverstone dürfte Hochspannung garantiert sein. Acht Sieger gab es in den letzten acht Rennen im «Home of British Motor Racing», im Vorjahr lagen die Top-3 nur rund sechs Zehntel auseinander. «Das Layout hat etwas ganz Besonderes, die lange Strecke weist viele sehr unterschiedliche Passagen auf», erklärt Stefan Bradl. «Und das oft kühle, nasse, typisch englische Wetter trägt natürlich zu Überraschungen bei. In Silverstone passiert meistens etwas Unerwartetes.»

So könne es durchaus sein, dass auf der Insel die an sich mit stumpfen Waffen kämpfenden Yamaha auf einmal wieder performen. «Doch insgesamt leiden die Japaner, auch Honda. Und ich sehe so schnell kein Licht am Ende des Tunnels.» Besser mache es KTM, Ducati verfüge aber letztlich über das schlagkräftigste Paket. «Sie haben auch ein wahnsinnig breites Spektrum an Fahrern. Da können selbst Luca Marini oder Alex Márquez zuschlagen.»

Die Rückkehr des Pol Espargaró

Rund um die Rennaction beschäftigt sich ServusTV mit dem Comeback von Pol Espargaró und erklärt das System des LDL-Reifendrucksensors, der mit beträchtlicher Verspätung in England eingeführt wird. Weiters gibt es einen Beitrag zur fortlaufenden Honda-Krise sowie den Urlaubsaktivitäten der MotoGP-Stars, u.a. mit den Hochzeiten von Alex Rins und Luca Marini.

Eve Scheer und Stefan Nebel melden sich direkt aus der Boxengasse des Silverstone Circuit, Kommentar und Analysen liefern Christian Brugger und Alex Hofmann.

Der British Grand Prix 2023 bei ServusTV

Samstag (5. August):

11:40 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

12:35 Uhr: Analyse Qualifying

15:30 Uhr: Sprint MotoGP LIVE

16:25 Uhr: Analyse Sprint



Sonntag (6. August):

11:35 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

12:15 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

13:15 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

14:45 Uhr: Analyse MotoGP

15:30 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

