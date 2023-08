Alex Rins (LCR): Was ihn um den Schlaf bringt

Mit eindrucksvollen Worten beschreibt Alex Rins die unerträglichen Schmerzen nach dem Schien- und Wadenbeinbruch von Mugello. «Der Knochen ist explodiert, deshalb dauert die Heilung so lange.»

Die Yamaha Motor Co. hat am Mittwoch angekündigt, dass Franco Morbidelli nach der Saison 2023 das MotoGP-Werksteam verlassen und Alex Rins (LCR Honda Castrol) der neue offizielle Werksfahrer wird. Der ehemalige Silverstone-Sieger Rins, seit dem Sprint in Mugello mit einem zertrümmerten Schien- und Wadenbeinbruch ausser Gefecht, meldete sich jetzt mit aktuellen und einem Update zu seinem Gesundheitszustand.

«Es geht mir von Tag zu Tag besser», stellte der sechsfache MotoGP-Sieger fest. «Die Verletzung selbst schmerzt mich am wenigstens. Die doppelte Fraktur des Schein- und Wadenbeins macht mir keine großen Sorgen mehr. Es sind jetzt sechs Wochen seit der Operation vergangen, und es war der erste Tag, an dem ich meinen Fuß nicht beanspruchen musste. Ich durfte ihm Ruhe gewähren… Aber was mir am meisten weh tut und mich um den Schlaf bringt, ist meine Fußsohle. Ich denke, das hängt mit der Verletzung und dem vielen Kontakt zusammen. Ich bin jetzt hyper-sensitive von den Fußspitzen bis zum Beginn der Ferse. Ich spüre intensive Krämpfe in der Sohle. Aber es wird allmählich besser.»

«Ich habe in den ersten 24 Stunden nach der Operation viel mehr Schmerzen gespürt als beim Sturz selbst», schilderte Alex im Interview mit motogp.com. «Sie haben mir eine Epidural-Injektion in den Rücken gegeben, um die Schmerzen zu vermindern.

Vier Stunden nach dem Aufwachen von der OP spürte ich mein verletztes Bein wieder, aber das gesunde ist eingeschlafen. ich habe vor Scherzen laut geschrien. Ich habe noch nie in meinem Leben so wahnsinnige Schmerzen gespürt. Sie sind durch die vielen Krämpfe entstanden. Es waren schreckliche Schmerzen.»

«Wenn es klare Brüche gewesen wäre, wäre die Heilung viel schneller vorangeschritten», ist Alex Rins überzeugt. «Aber jetzt wird langsam alles gut. Die Ärzte in Madrid haben außergewöhnlich gute Arbeit geleistet. Zuerst hatten sie Bedenken, dass der Knöchel an Beweglichkeit verlieren könnte, weil der Bruch so weit unten lag. Aber es ist alles gut gegangen.»

Der LCR-Honda-Pilot kann noch kein genaues Datum für seine GP-Rückkehr nennen. Es wird wohl im September liegen. «Ich würde am liebsten in Silverstone wieder fahren, das ist eine von den Pisten, die mir am besten gefällt. Aber es ist schwierig zu sagen, wann ich wieder dabei sein kann. Ich kann wieder Krafttraining machen und demnächst den Fuss wieder belasten. Wir werden sehen, wie rasch uns Fortschritte gelingen und der Muskelaufbau voranschreitet. Das war eine komplizierte Verletzung; ich habe viele Stunden im OP-Raum verbracht. Es sah so aus, als sei der Knochen explodiert. Deshalb dauert die Genesung so lange. Ich werde zurückkommen, sobald es die Ärzte erlauben.»