Silverstone: Iker Lecuona als Ersatz für Alex Rins?

Fix ist: Alex Rins muss noch länger pausieren, deshalb braucht LCR Honda Castrol für den Britischen Grand Prix einen Ersatzmann. HRC-Superbike-Werksfahrer Iker Lecuona könnte dafür auf Suzuka verzichten.

Alex Rins wird wegen seiner in Mugello erlittenen Beinverletzung auch den Silverstone-GP (4. bis 6. August) verpassen. Das bestätigte sein Teamchef Lucio Cecchinello in dieser Woche gegenüber SPEEDWEEK.com.

Ein weiterer Einsatz von Stefan Bradl, der den Austin-Sieger bereits Ende Juni in Assen vertrat, wäre also naheliegend. Tatsächlich zeichnet sich aber eine weitere Möglichkeit ab: Honda möchte Iker Lecuona eine weiteren MotoGP-Chance ermöglichen – auch im Hinblick auf eine eventuelle Rückkehr als Stammfahrer. Der 24-Jährige aus Valencia war in dieser Saison bereits in Jerez und Assen für Marc Márquez bzw. Joan Mir Ersatzmann im Repsol Honda Team.

Eigentlich sollte Lecuona am ersten Augustwochenende in Suzuka beim prestigeträchtigen 8-Stunden-Rennen bestenfalls den Vorjahreserfolg wiederholen – neben Takumi Takahashi und seinem SBK-Teamkollegen Xavi Vierge, weil Tetsuta Nagashima sich verletzt hat. Nagashima scheint sich nun aber rechtzeitig wieder fit zu melden und könnte somit für Lecuona in Suzuka übernehmen. Das vermelden die spanischen Kollegen von motorsport.com.

Auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com bestätigte Cecchinello, dass Lecuona für den Silverstone-GP eine Option ist. «Das ist eine der Möglichkeiten, ich muss aber noch ein paar offene Punkte mit Lecuonas Manager klären», ergänzte der Italiener.

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.