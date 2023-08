Silverstone FP1: Bezzecchi-Bestzeit – 15. M. Márquez

Im ersten Freitag-MotoGP-Training in Silverstone sicherte sich Marco Bezzecchi die Bestzeit vor Luca Marini. Vier Ducati vorne, dann Miller und Aleix Espargaró.

Das erste MotoGP-Training am Freitag heisst jetzt offiziell «Free Practice 1, also FP1, und es dauert zwar 45 Minuten wie bei den ersten acht Grand Prix in diesem Jahr, aber für den Einzug ins Qualifying 2 entscheidet nur noch das «Practice» (P) am Freitag um 16 Uhr MESZ, das 60 Minuten dauert.

Auf dem 5.9 km lagen Silverstone Circuit (zehn Rechtskurven, acht Linkskurven) wird in diesem Jahr erstmals seit 2011 wieder beim «Silverstone Wing» auf der «Hamilton Straight» zwischen «Club Curve» und «Abbey Curve» gestartet. Aber die «best ever lap» von 2022 (Johann Zarco in 1:57,767 min = 180,3 km/h) stammt von der alten Streckenführung, also mit Start/Ziel zwischen Woodcote und Copse.

Nach zehn Minuten lag Marco Bezzecchi mit 2:00,885 min an der Spitze vor Miller, Viñales, Marini und Aleix Espargaró. 6. Martin vor Zarco, Alex Márquez und Morbidelli. 10. Marc Márquez. Pol Espargaró, erstmals seit seinem verhängnisvollen Crash am Freitag in Portimão (24. März) wieder dabei, lag mit 3,711 sec Rückstand auf Platz 23. Hinter ihm Lecuona auf der LCR-Honda von Rins mit 4,156 sec Rückstand.

Das Wetter war kühl und windig, gegen 9 Uhr hatten nur 16 Gradgeherrscht. Im Laufe des Tages ist mit regen zu rechnen.

Nach 20 der 45 Minuten lag Bezzecchi mit 2:00,885 min weiter auf Platz 1, dahinter Aleix Espargaró, Marini, A. Márquez, Binder (0,556 sec), Miller (+ 0,620 sec), Quartararo, Viñales, Zarco und Morbidelli. 11. Martin vor Oliveira und R. Fernández. 15. Marc Márquez mit 1,772 sec Rückstand.

Gleich im ersten Training prüften einige Werke vor allem neue Aero-Updates auf ihre Tauglichkeit – zum Beispiel bei Yamaha, Ducati und Honda.

Honda hat den neuen Doppeldecker-Frontflügel offenbar bisher nur für Nakagami homologiert, beim Repsol-Team war er nicht zu sehen.

Zehn Minuten vor der karierten Flagge führte weiter Bezzecchi mit 2:00,885 min, Aleix Espargaró hielt sich 0,036 sec knapp dahinter. 3. Martin vor Marini, A. Márquez, Binder, Miller, Quartararo (+ 0,700 sec). 9. Viñales. 10. Zarco.

Erst in den letzten Minuten gab es neue Bestzeiten durch Aleix Espargaró (2:00,677 min), Marini, noch einmal Bezzecchi und Zarco. Bagnaia hielt sich nur an 12. Position – mit 1,189 sec Rückstand. Aber der Ducati hatte bereits 14 Runden mit demselben Reifensatz abgespult!

«Pol tanzt und ist so happy, als seit das sein allererster MotoGP-Einsatz. Wir sind happy, dass er keine Schmerzen mehr hat und er zurück ist», sagte GASGAS-Tech3-Teamchef Hervé Poncharal über Heimkehrer Espargaró. «Aber wir erwarten nicht viel von ihm hier. Dieser Grand Prix dient als Vorbereitung für die restlichen Saisonrennen. Im ersten Training hat Pol besser abgeschnitten, als ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin.»

Enea Bastianini (Ducati) kam nach einem Sturz über Rang 12 nicht hinaus.

Ergebnis P1 Silverstone, 4. August 2023

1. Bezzecchi, Ducatii, 2:00,295 min

2. Marini, Ducati, + 0,036 sec

3. Martin, Ducati, + 0,075

4. Zarco, Ducati, + 0,172

5. Miller, KTM, + 0,370

6. Aleix Espargaró, + 0,382

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,561

8. R. Fernández, Aprilia, + 0,641

9. Viñales, Aprilia, + 0,803

10. Quartararo, Yamaha, + 0,946

11. A. Márquez, Ducati, + 0,964

12. Bastianini, Ducati, + 1,122

13. Binder, KTM, + 1,156

14. Bagnaia, Ducati, + 1,225

15. M. Márquez, Honda, + 1,291

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,619

17. Oliveira, Aprilia, + 1,879

18. Nakagami, Honda, + 2,258

19. A. Fernández, KTM, + 2,265

20. Mir, Honda, + 2,453

21. Lecuona, Honda, + 2,581

22. Pol Espargaró, KTM, + 3,502