Brad Binder (KTM/9.): «Marc Márquez fuhr geradeaus»

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder konnte in Silverstone im MotoGP-Sprint auf nasser Piste nach verpatztem Start nicht die erhoffte Aufholjagd starten und landete nach einem haarigen Moment in der Startphase auf Position 9.

Brad Binder fehlten im Ziel zehn Sekunden auf den spanischen Sprint-Sieger Alex Márquez mit der Gresini-Ducati. Binder konnte im Gegensatz zu seinem australischen Red Bull-KTM-Teamkollegen Jack Miller nie in den Kampf um die Podiumsplätze eingreifen.

«Ich hatte ein gutes Rennen erwartet. Es war trockener, als laut der Vorhersage zu erwarten war. Sobald ich am Start aber die Kupplung losgelassen habe, begann das Hinterrad stark durchzudrehen. Ich war weit hinten, musste das Gas dann komplett zudrehen und war nahezu Letzter, als wir in die erste Kurve eingebogen sind», berichtete der Südafrikaner.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Silverstone, Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi führt das Feld an © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Qualifying - Jack Miller, Marco Bezzecchi & Alex Márquez © Gold & Goose Sprint Sieger Alex Márquez © Gold & Goose Sprint - Marco Bezzecchi, Alex Márquez & Maverick Viñales Zurück Weiter

Dann gab es bei Binder noch einen haarigen Zwischenfall mit Marc Márquez: «Ich war so weit hinten in der ersten Kurve, habe dann aber drei oder vier Leute vor Kurve 2 überholt. Marc ging dann vor Kurve 4 geradeaus. Ich musste wieder das Gas zudrehen, voll auf die Bremse, habe wieder Plätze verloren. Es war wirklich nicht ideal.»

«Ich habe in den ersten zwei Runden dann viel Druck gemacht, war aggressiv und habe damit den Reifen verheizt. Es hat mir ein paar Runden gekostet, um das wieder abzustellen. Ich hatte keine andere Option wegen des wirklich schlechten Starts, hatte aber auch nicht Pace, um durch das Feld zu fahren», fasste der zweifache Sprint-Sieger zusammen.

Binder analysiert: «Es war hart da draußen, in den Kurven war das Heck sehr leicht. Ich hatte auch Probleme, das Motorrad aufzurichten. Es war ziemlich trickreich. Wir haben große Probleme in den Kurven, wenn die Reifen überhitzen. Nächstes Mal müssen wir uns in solchen Verhältnissen etwas einfallen lassen. Ich hatte mich wirklich auf das Sprint-Rennen gefreut. Ich dachte, wir könnten ein starkes Rennen zeigen. Ich konnte dann aber nicht aggressiv fahren und das Bike nicht dort positionieren, wo ich es gerne gehabt hätte.»

Mit dem Blick auf den Sonntag meinte Binder: «Wir hatten wirklich Glück, dass es nicht bis zum Rennen geschüttet hat. Ich hätte wirklich gerne ein trockenes Rennen am Sonntag. Ich habe mich auch gut gefühlt am Freitagnachmittag.» Binder weiß: «Der Sonntag könnte für uns ein aufregender Tag werden, aber ich bin mit dem Samstag nicht happy.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 17 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Bezzecchi 167. 3. Martin 163. 4. Zarco 115. 5. Binder 115. 6. Marini 98. 7. Aleix Espargaró 82. 8. Miller 82. 9. Alex Márquez 75. 10. Quartararo 64. 11. Viñales 63. 12. Morbidelli 57. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 44. 15. Di Giannantonio 34. 16. Nakagami 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 27. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 297 Punkte. 2. KTM 156. 3. Aprilia 128. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 278 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 265. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 197. 5. Aprilia Racing 145. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 109. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 53. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.