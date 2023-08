Silverstone: Erster Sprint-Sieg für Alex Márquez

Den MotoGP-Sprint in Silverstone gewann Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez. Viele Stars blieben ohne Punkte, darunter überraschenderweise auch WM-Leader Pecco Bagnaia (14.).

Der Regen hatte in Silverstone am Nachmittag wie vorhergesagt nachgelassen. Die Bedingungen waren damit für den Sprint um 15 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) deutlich besser als noch im Qualifying am verregneten Vormittag. Die Fahrbahn war für Slick-Reifen aber zu nass, das gesamte Feld setzte auf Medium-Regenreifen.

Auf der Pole-Position stand wie zuletzt in Assen auch beim ersten MotoGP-Start nach der Sommerpause Marco Bezzecchi aus Rossis Mooney VR46 Racing Team. Die erste Reihe komplettierten auf der «Hamilton Straight» von Silverstone Jack Miller (Red Bull KTM Factory) und Alex Márquez (Gresini Racing).

In der ersten Runde wechselten sich mit Bezzecchi, Miller und Jorge Martin (von Startplatz 7) noch drei Fahrer an der Spitze ab. In Runde 2 übernahm dann aber Alex Márquez das Zepter und überquerte schließlich erstmals in seiner MotoGP-Karriere als Gewinner den Zielstrich – vor Bezzecchi und Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales, der sich von Startplatz 8 nach vorne gearbeitet hatte.

«Bez» übernahm als Zweiter auch den zweiten WM-Rang und liegt nun 27 Punkte hinter Pecco Bagnaia. Der WM-Leader wurde im Sprint von Startplatz 4 bis auf den 14. Rang durchgereicht und blieb somit ohne Punkte.

Schon ganz am Ende der Startaufstellung zu finden war Yamaha-Star Fabio Quartararo, 2021 noch Silverstone-Sieger. Repsol-Honda-Werksfahrer Marc Márquez war auch nicht über Startplatz 13 hinausgekommen. Im Rennen wurde es für die zwei ehemaligen Weltmeister nicht besser: Márquez 18., Quartararo 21. und damit Vorletzter.

So lief der Sprint über zehn Runden:

Start: Miller kommt gut weg, aber «Bez» verteidigt zunächst die Spitze – in Kurve 3 übernimmt der Red Bull-KTM-Pilot aber die Führung.



1. Runde: Martin übernimmt am Ende der ersten Runde kurzzeitig vor Miller, Bezzecchi, Alex Márquez, Augusto Fernández und Viñales die Führung. Bagnaia fällt bis auf Platz 12 zurück, nachdem es beinahe zu einer Berührung mit Zarco gekommen wäre. Rückkehrer Pol Espargaró liegt nach seiner ersten Rennrunde der Saison vor dem Weltmeister auf Rang 11!



2. Runde: Miller biegt wieder als Erster in die erste Kurve ein. Alex Márquez schnappt sich aber der Reihe nach Martin, Bezzecchi und schließlich auch Miller!



3. Runde: Alex Márquez kommt eine halbe Sekunde weg. Erster Verfolger ist Bezzecchi, der seinerseits eine halbe Sekunde vor Miller fährt. Viñales, Martin, Aleix Espargaró, Augusto Fernández, Zarco, Binder und Marini komplettieren die Top-10. Bagnaia Elfter.



4. Runde: Alex Márquez führt weiter, sein Bruder Marc Márquez dagegen liegt nur auf Rang 17.



5. Runde: Viñales übernimmt Platz 3 von Miller.



6. Runde: Aleix Espargaró geht an Miller vorbei auf Platz 4. Das Pramac-Duo Martin und Zarco streitet um Platz 6 – und der Franzose setzt sich durch. Bagnaia nur auf P12, Marc Márquez auf P18, Quartararo auf P21.



7. Runde: Die Top-3 sind sortiert, Alex Márquez führt mit 1,3 sec Vorsprung auf Bezzecchi. Viñales folgt weitere 1,4 sec dahinter. Zarco schiebt sich an Miller vorbei, der dadurch weit geht und einen weiteren Platz an Martin verliert. Auf Start-Ziel geht Fabio Di Giannantonio an Bagnaia vorbei, der damit nur noch 13. ist.



8. Runde: Miller setzt sich kurzfristig wieder vor Martin, aber der Spanier holt sich Rang 6 zurück.



9. Runde: Bester Vertreter einer japanischen Marke ist eine Runde vor Schluss Noch-Yamaha-Pilot Morbidelli als 16., Marc Márquez fährt im Honda-Sandwich zwischen Mir und Nakagami auf Rang 18.



Letzte Runde: Bezzecchi schiebt sich heran, aber Alex Márquez bringt knapp vier Zehntel Vorsprung ins Ziel. Viñales wird Dritter, dahinter verdrängt Zarco Aleix Espargaró noch von Platz 4. Bagnaia kreuzt die Ziellinie kopfschüttelnd auf Rang 14.

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 17 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Bezzecchi 167. 3. Martin 163. 4. Zarco 115. 5. Binder 115. 6. Marini 98. 7. Aleix Espargaró 82. 8. Miller 82. 9. Alex Márquez 75. 10. Quartararo 64. 11. Viñales 63. 12. Morbidelli 57. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 44. 15. Di Giannantonio 34. 16. Nakagami 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 27. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 297 Punkte. 2. KTM 156. 3. Aprilia 128. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 278 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 265. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 197. 5. Aprilia Racing 145. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 109. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 53. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.