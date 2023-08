Fabio Quartararo (Yamaha): Zumindest nicht schlechter

Mit der neuen Yamaha-Verkleidung zeigte Fabio Quartararo in Silverstone vom letzten und damit schlechtesten Startplatz seiner gesamten MotoGP-Karriere eine ordentliche Aufholjagd – bis seine M1 einem Naked-Bike glich.

Fabio Quartararo erreichte in Silverstone, wo er 2021 noch siegreich war, am verregneten Samstag den Tiefpunkt: 22. und Letzter im Qualifying, 21. und Vorletzter im Sprint. Im Hauptrennen am Sonntag lief es für den Yamaha-Star dann zwar deutlich besser, am Ende stand aber wieder nur Platz 15 zu Buche.

Denn drei Runden vor Schluss war Quartararo im Kampf um Platz 7 mit Luca Marini kollidiert, dabei verlor seine M1 ein großes Stück der Verkleidung. Deshalb war Fabio zu einem späten «bike swap» gezwungen. Der Wechsel auf das zweite Motorrad mit Regenreifen war wegen des einsetzenden Regens erlaubt worden.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Aleix Espargaró gewinnt das Rennen © Gold & Goose Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Brad Binder © Gold & Goose Sieger Aleix Espargaró Zurück Weiter

Zumindest bis zu dem Vorfall zeigte «El Diablo» ein gutes Rennen. «Ja», pflichtete er bei. «Wir haben eine neue Verkleidung ausprobiert, wir haben einen anderen Dämpfer und eine andere Schwinge verwendet. Ein Bike mit diesem Set-up hatte ich nie getestet, aber ich habe gesagt, wir müssten es versuchen. Vor allem ging es darum zu sehen, wie die Verkleidung sich auf das Handling auswirkt. Ich glaube, das konnte man auf dieser Strecke ganz gut verstehen, weil es viele schnelle Richtungswechsel gibt. Wie es sich auf die Wheelie-Neigung auswirkt, wissen wir nicht, weil man hier nicht genug Beschleunigungsphasen hat. Das werden wir dann in Österreich gut sehen.»

Zum Zwischenfall mit Marini sagte Quartararo: «Es war nicht einmal ein Fehler. Wenn du so große Mühe hast, einen Fahrer zu überholen, bist du so sehr am Limit, dass du viel probieren musst. Am Ende sind es Dinge, die passieren. Leider habe ich die ganze Verkleidung verloren. Aber ja, das kann passieren.»

Dennoch: «Von Startplatz 22 bis auf Platz 7 nach vorne zu fahren, war großartig. Dann ist das passiert, was passiert ist. Es war schwierig. Wenn du einen Fahrer überholst und er dann auf der Geraden wieder vorbeigeht und dich dabei anschaut, ist es frustrierend. Für mich war es aber das bestmögliche Rennen, das ich zeigen konnte. Klar, wir haben die Position nicht ins Ziel gebracht, aber wir wissen, dass die Pace vorhanden war», bemühte sich der Weltmeister von 2021, die positiven Aspekte hervorzuheben.

Eine neue Basis habe Yamaha aber nicht gefunden. «Wir können nicht von unserem Standard-Bike zu diesem wechseln», winkte Quartararo ab. «Es sind so viele Veränderungen und ich habe mich nicht wirklich besser gefühlt. Ja, ich konnte im Rennen überholen, aber ich habe vom letzten Startplatz auch mehr Risiko genommen.»

Immerhin: «Die Verkleidung werden wir beibehalten, die ist wirklich interessant. Wir haben gesehen, dass das Handling nicht schlecht war, und hoffentlich ist es auch die Downforce besser. Ich glaube, dass wir für den Red Bull Ring unser Standard-Bike mit der neuen Verkleidung verwenden werden», kündigte der Yamaha-Werksfahrer an.

Diese Verkleidung verfügt neben neuen Flügel auch über die sogenannten «Downwash ducts» im Ducati-Stil, die Diffusoren im unteren Bereich der Seitenverkleidung, direkt hinter dem Vorderrad. Ein endgültiges Urteil dazu wollte Quartararo noch nicht abgeben. «Ich glaube, dass wir auf mehr Strecken damit fahren müssen, um wirklich den Vorteil zu sehen. Es stimmt aber, dass es nicht schlechter war. Wir haben in der Vorsaison drei Verkleidungsvarianten getestet und alle drei Varianten waren klar schlechter. Mit dieser Verkleidung scheint es zumindest gleich oder besser zu sein.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.