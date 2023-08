Jorge Martin (6.): Nach der ersten Kurve Letzter

Für den spanischen Pramac-Piloten Jorge Martin war das Rennen in Silverstone eigentlich in der ersten Kurve schon zu Ende. Doch nach der Kollision mit Brad Binder holte er ordentlich auf.

Nach der ersten Kurve des Britischen Grand Prix in Silverstone hätte niemand prognostiziert, dass Jorge Martin (25) England doch wieder als WM-Zweiter verlassen würde. Doch dank Rang 6 löste der 141-fache GP-Teilnehmer und 12-fache GP-Sieger (davon zwei in der MotoGP) den gestürzten Marco Bezzecchi wieder als ersten Verfolger von Pecco Bagnaia ab.

Denn in der Startkurve wurde Jorge Martin nach einer Berührung mit Brad Binder, dem späteren Dritten, mit seiner Ducati GP23 zu einem monumentalen Umweg durch die gesamte, großzügig angelegte Auslaufzone gezwungen. «Als ich die Strecke wieder gefunden hatte, war ich Letzter. Ich blieb allerding cool und machte mich ans Werk. Ich ging sorgfältig mit meinen Reifen um, denn ich wusste, dass sich dies auszahlen würde», berichtete der Pramac-Star.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Aleix Espargaró gewinnt das Rennen © Gold & Goose Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Brad Binder © Gold & Goose Sieger Aleix Espargaró Zurück Weiter

Brad Binder seinerseits fand nach dem Rennen entschuldigende Worte. «Ich war in dieser ersten Kurve im Sandwich zwischen Jorge und Luca Marini. Es tut mir leid, dass dadurch sein Rennen zerstört wurde. Aber ich hatte keine Chance, ohne Kollision aus dieser Situation rauszukommen. Bei mir sind auch Teile am Bike weggeflogen. Keine Ahnung was, aber großen Einfluss auf meine Performance hatte das offensichtlich nicht.»

«Der Zwischenfall war sehr unglücklich», wertete Martin den Vorfall. «Aber ich habe schließlich mit dem sechsten Rang noch wertvolle Punkte geholt. Beim nächsten Grand Prix in Spielberg möchte ich dann aber schon wieder ums Podium mitreden», kündigte der Moto3-Weltmeister von 2018 an.

Übrigens: Die FIM MotoGP Stewards schauten sich den Kontakt zwischen Binder und Martin in der Startphase am Sonntag an und kamen zum Schluss, dass der Vorfall nicht weiter verfolgt werden musste. Denn die Regelhüter stellten keine übermäßig aggressive oder ambitionierte Fahrweise fest. Zudem büßten beide Positionen ein.

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.