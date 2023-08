Luca Marini (7.): «Ich habe kaum etwas gespürt»

Luca Marini war nach dem Silverstone-GP enttäuscht. Er hatte Traktionsprobleme, außerdem waren Zwischenfälle mit Jorge Martin und Fabio Quartararo zu verzeichnen.

«Ich hätte in jeder Beziehung mehr erwartet. Von meinem Resultat. Von meinem Motorrad und auch von mir selbst», konstatierte Luca Marini (25) nach seinem siebten Rang beim Britischen Grand Prix. «Ich bin in der Startphase nur herumgerutscht und wurde von vielen Fahrern überholt. Nachher wurde es etwas besser.»

Wieso diese Probleme auftraten, war dem Moto2-Vizeweltmeister von 2020 auch nicht ganz klar. «Ich vermute, dass nach dem Regen und ohne das Moto2-Rennen vor uns zu wenig Gummi auf der Strecke lag. Sobald sich das während des Rennens etwas geändert hatte, verschwanden die massiven Probleme beim Beschleunigen, die ich vorher hatte, zu einem Teil. Aber da war das Rennen dann auch schon vorbei.»

Marini gab sich aber selbstkritisch: «Als es dann nass wurde, habe ich den Kontakt zu Oliveira verloren und als vorderster Fahrer der Gruppe, die zu mir aufschloss, beziehungsweise der Fahrer, die zurückgefallen waren – wie Zarco oder Miller, war ich auf der feuchten Piste dann sehr verunsichert und übervorsichtig.»

Auf die zwei Vorfälle angesprochen, in die Marini im Rennen verwickelt war, wusch der aktuelle WM-Siebte seine Hände in Unschuld. «In der ersten Kurve habe ich die Probleme von Martin gar nicht mitbekommen.» Und als er in Runde 18 die Yamaha des aufholenden Fabio Quartararo in ein halbes Naked-Bike verwandelte, «habe ich kaum etwas gespürt. Er war ja klar hinter mir.»

Wesentlich größere Sorgen macht sich der Mooney-VR46-Pilot über die Traktionsprobleme in Silverstone. «Wir müssen das für Spielberg unbedingt verbessern. Bei den vielen langen Geraden und den engen Kurven dort haben wir sonst keine Chance.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.