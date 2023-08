Enea Bastianini: Sturz nach Márquez-Berührung

Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini kam auch in Silverstone nicht wirklich in Schwung, sein Rennen endete dann nach einer Kollision mit Marc Márquez und einem Sturz frühzeitig.

«Ich bin nicht zufrieden, wie das Rennen und das Wochenende generell gelaufen sind. Wir haben viel am Motorrad verändert, um zu versuchen, für das Rennen am Sonntag bereit zu sein und mehr zu schaffen, aber es hat nichts genutzt. Es war ein so schwieriges Rennen, nur an den harten Bremspunkten war ich stark, auf dem Rest der Strecke nicht», schilderte Enea Bastianini nach dem Britischen Grand Prix. «Und am Ende hatte ich einen Kontakt mit Marc.»

Die TV-Bilder konnten die genaue Dynamik des Vorfalls in der 15. von 20 Runden nicht auflösen, weil einzig Aufnahmen von Marc Márquez‘ Onboard-Kamera zu sehen waren. Es gab jedenfalls eine Berührung in Kurve 11, der Repsol-Honda-Star stürzte umgehend, Bastianinis Rennen war dann weniger später in der 15. Kurve frühzeitig gelaufen.

Aus der Sicht des Ducati-Piloten spielte es sich so ab: «Marc hat mich im Eingang von Kurve 11 berührt und ist gestürzt. Ich glaube, dass dabei etwas am Motorrad passiert sein muss. Der Hinterreifen hatte auch einen Schnitt und wahrscheinlich bin ich deshalb gestürzt. Als ich in Kurve 15 bremsen wollte, war es unmöglich, das Motorrad abzubremsen. Ich bin ich geradeaus weiter und gestürzt.»

Zu dem Zeitpunkt lag der WM-Dritte des Vorjahres nur auf Rang 10. Dabei hatte sich die «Bestia» eigentlich erhofft, die Nachwirkungen des Schulterplattbruchs im Sommer endgültig auszukurieren und mit dem Beginn der zweiten Saisonhälfte wieder um Podestplätze kämpfen zu können. Die Verletzung ist mittlerweile auch gänzlich überwunden, versicherte er.

«Das Hauptproblem ist im Moment mein Gefühl auf dem Motorrad, es fühlt sich an, als würde ich auf einem Chopper sitzen. Das ist für das Einlenkverhalten nicht gut», erklärte der neue Ducati-Werksfahrer. «Wir haben etwas am Stoßdämpfer probiert und versucht, Änderungen am Motorrad vorzunehmen. Vielleicht brauchen wir aber eine drastischere Veränderung – wie bei Pecco, er hat das Set-up im Vergleich zum Motorrad des Vorjahres auch stark verändert. Ich brauche aber noch Zeit, um das besser zu verstehen. Es war wichtig, dass ich 16 Runden gefahren bin, jetzt hat mein Team mehr Daten, mit denen es arbeiten kann. Ich weiß aber nicht, ob es in kurzer Zeit machbar ist.»

Im Vorjahr gewann Bastianini noch auf der Ducati GP21 in Gresini-Farben vier Rennen. «Im Vorjahr war das Gefühl normal. Das neue Bike ist aber komplett anders, der Motor ist anders», meinte der 25-jährige Italiener mit Blick auf die GP23. «Körperlich bin ich mittlerweile okay, aber das Motorrad verhält sich so nervös, deshalb sitze ich nicht wirklich entspannt im Sattel.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.