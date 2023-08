Augusto Fernandez: Glück, dass er hinter Miller lag

Mit Platz 5 im Qualifying schuf GASGAS-Werksfahrer Augusto Fernandez eine gute Basis für die beiden MotoGP-Rennen in Silverstone. Als Achter und Elfter brauste der Moto2-Champion zweimal in die Punkte.

Zum ersten Mal schaffte es MotoGP-Rookie Augusto Fernandez in England, in beiden Rennen an einem Wochenende in die Punkte zu fahren. Mit den Plätzen 8 und 11 erhöhte der GASGAS-Pilot sein Konto auf 49 Zähler und liegt damit auf dem 13. Gesamtrang.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Aleix Espargaró gewinnt das Rennen © Gold & Goose Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Brad Binder © Gold & Goose Sieger Aleix Espargaró Zurück Weiter

Von Startplatz 5 hatte der Moto2-Weltmeister des Vorjahres eine hervorragende Ausgangsposition, doch aus der ersten Runde kam er im Grand Prix von Großbritannien nur als 16. zurück – in der zweiten Runde wurde er bis auf Platz 18 durchgereicht.

Ab dann ging es im turbulenten Rennen, in dem es zwischenzeitlich tröpfelte und einige Fahrer zum Motorradwechsel an die Box kamen, wieder nach vorne. Die Zielflagge sah Fernandez als Elfter, gute 20 sec hinter Sieger Aleix Espargaro (Aprilia).

«Nach dem Regen am Samstag braucht ich einige Zeit, um mich an die trockenen Bedingungen anzupassen. Meine Pace war nirgends, deshalb verlor ich alles», meinte der 25-Jährige. «Dann ging es aber und ich kam mit den Regentropfen gegen Rennende ganz gut zurecht und holte ein paar Punkte. Ich hatte das Glück, dass ich direkt hinter Jack Miller lag. Er ist bei solchen Bedingungen sehr gut in seinen Entscheidungen. Ich wartete, wie sich die Gruppe vor mir entscheidet. Ich wollte nicht der Erste sein, der das Risiko eingeht. Denn es regnete nur in einigen Kurven, der Rest der Strecke war trocken. Ich war mir nicht sicher – und traf die richtige Entscheidung.»

Lediglich fünf Fahrer entschieden sich für den Umstieg auf das mit Regenreifen ausgerüstete Motorrad, als Bester von ihnen kam Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) als 13. ins Ziel. Augusto Fernandez fuhr die 20 Runden und 118 Kilometer mit Slicks durch.

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.