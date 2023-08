Österreich-GP 2023: Der MotoGP-Zeitplan im Überblick

Der Red Bull Ring lockt aus in diesem Jahr wieder tausende MotoGP-Fans in die Steiermark

Am Wochenende kehrt die MotoGP zurück auf den Red Bull Ring nach Österreich. Um die Action nicht zu verpassen, sollten die Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einen genauen Blick auf den Zeitplan werfen.

Nachdem die MotoGP-Stars vor zwei Wochen in Silverstone aus der Sommerpause zurückgekehrt sind, erwartet sie nun das nächste Saisonhighlight – der «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023». Seit 2016 ist die Motorrad-WM wieder auf dem Red Bull Ring in Spielberg unterwegs, wo sie zuvor 1996 und 1997 gastierten.

In Silverstone konnte Weltmeister Francesco Bagnaia seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf seinen ersten Verfolger Jorge Martin (Pramac Ducati) auf 41 Punkte ausbauen. Der aktuell Drittplatzierte Marco Bezzecchi büßte mit seinem Sturz am Sonntag im Grand Prix Punkte ein und liegt nach 18 Rennen 47 WM-Punkte hinter WM-Leader Bagnaia. Der Ducati-Werksfahrer ist auch in Spielberg derjenige, den es zu schlagen gilt, denn er gewann im Vorjahr den Österreich-GP. Zudem sollte man Brad Binder im Auge behalten, der nach Platz 3 in Silverstone beim KTM-Heimspiel sicherlich für ein starkes Teamergebnis sorgen will.

Vom 18. bis 20. August werden die Motorrad-WM-Klassen in Spielberg durch die MotoE sowie den Red Bull MotoGP Rookies Cup verstärkt. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt wie bisher um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Den Abschluss bildet um 14 Uhr das 28-rundige MotoGP-Rennen.

Wer sich dieses Zweiradspektakel nicht entgehen lassen und den «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023» live miterleben will, erhält auf der Website des Red Bull Rings und in der Red Bull Ring App noch Tickets sowie weitere Informationen zur Anreise und dem Programm.

Zeitplan «CryptoDATA Motorrad GP von Österreich» 2023

Freitag, 18. August:

08.30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, Practice 1

11.50 – 12.15 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP1



12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16.20 – 16.45 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP2



17.00 – 17.10 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17.20 – 17.30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

17.50 – 18.10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 19. August:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice 2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (14 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 25. Juni:

08.50 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)

09.45 – 09.55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (28 Runden)