Pit Beirer (KTM): «Werden wieder bei Dorna stehen»

KTM-Rennsportboss Pit Beirer sprach im Rahmen der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die aktuellen Kräfteverhältnisse und das Bitten um einen weiteren MotoGP-Platz bei WM-Promoter Dorna.

Im Rahmen einer großen Rennsport-Runde war neben Mick Doohan, Stefan Bradl und Marc Márquez auch KTM-Motorsport-Boss Pit Beirer am Montagabend im Hangar-7 zu Gast. Der Deutsche ließ die Vorfreude auf Spielberg mehrfach anklingen.

Mit Verweis auf die Heimsiege mit Miguel Oliveira und Brad Binder hielt Beirer (50) fest: «Nachdem wir schon zwei Siege haben feiern dürfen, ist es ein ganz spezieller Platz, allein schon teilnehmen zu dürfen und vor der KTM-Tribüne. Was will man zu Hause – man will glänzen und das wollen wir natürlich versuchen.»

Zu den Kräfteverhältnissen in der MotoGP und der Tatsache, dass man die japanischen Werke überflügelt hat, sagte der ehemalige Motocross-Vize-Weltmeister Beirer: «Es gab keinen aktiven Moment, wo wir über die japanischen Werke nachgedacht haben. Ich fühle mich eigentlich immer noch wie 2017 – zu Beginn im kalten Wasser. Wir fahren jedes Wochenende heim und überlegen, wo wir uns weiter verbessern können.»

Beirer erinnert sich aber auch: «Wir waren vor ein, zwei Jahr in einer schwierigen Situation – wir waren gerade dabei, die ‚concessions‘ zu verlieren und noch ein Kundenteam zu haben. Dann hat sich auch noch der Vorderreifen verändert. Wir sind jetzt gerade auf dem zweiten Platz von den Kräfteverhältnissen her, aber damit sind wir noch nicht zufrieden.»

Beirer will für 2024 auch am kommenden Wochenende bezüglich eines weiteren MotoGP-Slots bei Dorna nicht locker lassen und rechnet vor: «Es gibt acht Ducati im Feld. Wenn du acht Motorräder von Ducati hast, musst du schon sechs Ducati hinter dir lassen, um Dritter zu werden. Das wirkt sich schon auf das Gleichgewicht im Feld aus. Wir haben schon mehrfach bei der Dorna gefragt.»

«Wir machen Rookies Cup, machen Moto3 und Moto2 – wir machen also genug Jugendarbeit», betonte Beirer. «Wir produzieren viele tolle junge Kerle, die wir nicht abgeben wollen. Wir haben den Wunsch geäußert, noch einen Platz zu bekommen. Wir sind jetzt stark genug, um zu erweitern. Wir werden auch kommendes Wochenende bei der Dorna stehen und um einen weiteren Platz bitten.»

