Pecco Bagnaia: «Viele Fahrer haben eine Chance»

Kann sich Pecco Bagnaia in Österreich seinen fünften Saisonsieg schnappen?

Vorjahressieger Pecco Bagnaia reist als WM-Führender nach Spielberg und gilt beim Österreich-GP als Favorit. Sein Ducati-Teamkollege Enea Bastianini hofft derweilen, das Gefühl für seine Desmosedici GP23 wiederzufinden.

In den bisherigen neun MotoGP-Rennen ließ Francesco Bagnaia keinen Zweifel daran aufkommen, dass er auch in diesem Jahr die Referenz ist, die es im Titelkampf zu schlagen gilt. Der Italiener führt die Gesamtwertung mit 214 Punkten an und hat damit 41 Zähler Vorsprung auf den WM-Zweiten Jorge Martin (Prima Pramac Ducati).

Bagnaia konnte bereits vier Saisonsiege in Portimão, Jerez, Mugello und Assen verbuchen sowie drei Sprint-Siege und zwei weitere Podestplätze, darunter ein zweiter Platz zuletzt in Silverstone. Und auch die Statistiken zum zehnten Saisonlauf auf dem Red Bull Ring sprechen für den Ducati-Werksfahrer. Von den bisher neun MotoGP-Rennen in der Steiermark gewann Ducati sieben, die anderen beiden gewann KTM.

Im Vorjahr siegte der 26-jährige Weltmeister im Duell gegen Fabio Quartararo (Yamaha), weshalb er sich auch in diesem Jahr gute Chancen ausrechnet. «Ich freue mich, zurück nach Österreich zu kommen, da ich die Strecke sehr mag und im letzten Jahr dort einen schönen Sieg gefeiert habe. Die Strecke liegt unserem Bike.» Doch Bagnaia weiß auch: «Es werden wieder viele Fahrer die Chance haben, um ein gutes Ergebnis zu kämpfen. Unser Ziel ist es daher, konstant zu sein und unser Bestes zu geben.»

Bei seinem Teamkollegen Enea Bastianini liegt der Fokus nach der langen Verletzungspause derweilen auf anderen Bereichen. «In Silverstone konnte ich das erste Mal ohne physische Einschränkungen fahren. Leider verlief das Wochenende nicht wie erhofft. Momentan habe ich noch nicht das beste Gefühl für meine Desmosedici GP23. Daher ist es unser Ziel, dieses Vertrauen wiederzufinden, um wieder konkurrenzfähig zu sein.» Der Red Bull Ring könnte dem 25-jährigen Italiener dabei helfen, immerhin holte er sich dort im Vorjahr die Pole-Position sowie mit 1:28,772 min den Rundenrekord.

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.