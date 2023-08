FIM-Update zum neuem MotoGP-Format

Die FIM veröffentlichte am Mittwoch eine Klarstellung zum neuen MotoGP-Format. Diese thematisiert den Fall, dass das zweite Freitagstraining, das über den Einzug ins Qualifying 2 entscheidet, ausfällt.

Seit dem Silverstone-GP entscheidet ausschließlich das zweite MotoGP-Training am Freitagnachmittag darüber, welche zehn Fahrer auf direktem Wege ins Qualifying 2 einziehen. Zuvor wurden hierfür sowohl das erste als auch das zweite Freitagstraining herangezogen.

Der Motorrad-Weltverband FIM veröffentlichte nun eine Klarstellung, in der geregelt wird, was passiert, wenn das zweite Training am Freitagnachmittag aus unvorhersehbaren Gründen ausfallen sollte. In diesem Fall wird das freie Training am Samstagmorgen herangezogen und entscheidet dann über den Einzug ins Q1 und Q2.

Falls diese Session auch ausfallen sollte, dann werden die Ergebnisse des ersten freien Trainings vom Freitagvormittag genutzt, um die Plätze in den Qualifyings zu verteilen. Für den Fall, dass alle drei Trainingssitzungen ausfallen, wird die Rennleitung vor Ort über einen neuen Zeitplan entscheiden.