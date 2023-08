Aufgepasst: Alle Zeiten des Österreich-GP

Die Motorrad-WM 2023 startet am Wochenende auf dem Red Bull Ring in ihre zehnte Runde. Der Zeitplan des Österreich-GP verrät, wann die Stars auf die Strecke gehen.

Die Ausgangslage vor dem «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023» spricht für Weltmeister Francesco Bagnaia. Der Ducati-Werksfahrer liegt zur Saisonhalbzeit 41 Punkte vor dem Zweitplatzierten Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), der seinerseits wiederum sechs Punkte Vorsprung vor Markenkollege Marco Bezzecchi (3.) hat.

Seit 2016 macht die Motorrad-WM wieder auf der Berg-und-Talbahn in der Steiermark Halt, zuvor waren die GP-Asse zuletzt 1996 und 1997 auf dem Österreichring unterwegs. Das MotoGP-Rennen gewann im Vorjahr Bagnaia, der daher auch in diesem Jahr zum engsten Favoritenkreis zählt. Abgerundet wird das Programm durch die WM-Klassen Moto2 und Moto3 sowie die MotoE und den Red Bull MotoGP Rookies Cup. In der Viertelliterklasse gewann 2022 der Japaner Ai Ogura (Honda Team Asia), während in der Moto3-Klasse Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) siegreich war.

Die Fans an der Strecke und zuhause vor den Bildschirmen erwartet ein vollgepacktes Rennwochenende, bei dem die Rennaction am Samstag wie gewohnt um 15 Uhr mit dem MotoGP-Sprint beginnt. Am Sonntag starten die Moto3-Asse um 11 Uhr in den Renntag, bevor das MotoGP-Hauptrennen um 14 Uhr über 28 Runden ausgetragen wird.

Zeitplan «CryptoDATA Motorrad GP von Österreich» 2023

Freitag, 18. August:

08.30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, Practice 1

11.50 – 12.15 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP1



12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16.20 – 16.45 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP2



17.00 – 17.10 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17.20 – 17.30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

17.50 – 18.10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies, Qualifying

Samstag, 19. August:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice 2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (14 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (16 Runden)

Sonntag, 25. Juni:

08.50 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)

09.45 – 09.55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (28 Runden)