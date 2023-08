Pit Beirer (KTM): Werden bald alle Devices verboten?

Inzwischen haben alle Hersteller das Start Device und das Front Right Height Device von Ducati kopiert. Einige Fahrer wollen sie jetzt verbieten. KTM-Rennchef Pit Beirer ist dagegen – und hat gute Gründe dafür.

Die fünf MotoGP-Hersteller Honda, Yamaha, Ducati, KTM und Aprilia feilschen bis zum Saisonende über das neue technische Reglement für die fünf Jahre 2027 bis 2031. In vier Jahren soll dann zu 100 Prozent «Bio Fiel» verwendet werden, dazu soll die Aero-Entwicklung beschnitten werden, die Bikes sollen auf keinen Fall schneller werden, die Kosten für die Teams sollen eher gesenkt werden. Aprilia plädiert deshalb zum Beispiel dafür, die maximale Bohrung zu reduzieren, dann könnte bei den Motoren die Spitzenleistung gekappt werden.

In den letzten Wochen haben immer wieder Fahrer dafür plädiert, auch die mechanischen Devices zu verbieten, am besten so rasch wie möglich. Denn das Rear Ride Height Device wurde schon für 2024 verbannt. Es war 2022 von Ducati isn Spiel gebracjt udn dann von allen Konkurrenten kopiert worden.

Das Holeshot Device (Startvorrichtung) hat inzwischen ebenfalls längst jeder Hersteller, das Front Ride Height Device ebenfalls.

«Also könnte man diese Systeme gleich alle verbieten», war in England von einigen Fahrern zu hören. «Wenn wenn niemand damit Vorteile hat, bringt es für die Fahrer und Teams nur Komplikationen.»

Außerdem: Auf Pisten wie Silverstone liegt die erste Kurve sehr nahe am Grid, es wird aber nicht heftig gebremst, deshalb macht die Aktivierung dort gar nicht viel Sinn.

«Unsere Argumente sind die gleichen wie vor drei Jahren, bevor die ganzen Devices eingeführt wurden», sagt Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM. «Inzwischen habe alle Hersteller viel Geld in die Devices investiert und viel Geld damit verbrannt. Dem Zuschauer bringt es wenig, wenn jetzt alle Teams mit diesen Devices unterwegs sind. Aber nun sind sie mal da. Trotzdem werden wir die Chance nutzen, diese Systeme für 2027 verbieten zu lassen.»

«Ich muss aber betonen: Abgesehen von den normalen Hakeleien, die wir zwischen den Werken haben, haben wir für die Ideen für 2027 in der MSMA eine sehr gute Gesprächskultur», betont Beirer im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Wir sind uns relativ einig, in welche Richtung sich das Reglement entwickeln soll. Aber es ist immer extrem schwierig, ein aktuelles Reglement zu verändern. Denn jener Hersteller, der gerade am meisten gewinnt und die meistens Vorteile hat, wird natürlich ungern zustimmen, wenn von Veränderungen die Rede ist. Der schlechteste Hersteller will hingegen natürlich alles auf den Kopf stellen. Deshalb ist es richtig und fair, wenn die Dorna als vorgesetzter WM-Promoter sagt: 'Während der Vertragslaufzeit bis Ende 2026 verändern wir nichts.' In letzter Konsequenz ist das der richtige Weg.»

Die Pierer-Gruppe verfügt bei den MotoGP-Bikes von KTM und GASGAS momentan über das beste Start Device. Werden die Österreicher deshalb darauf beharren, dass die Holeshot-Vorrichtung für 2027 beibehalten wird?

«Jein», lautet die Antwort von Pit Beirer. «Denn die Ursache für unsere genialen Starts liegt in erster Linie an unserem genialen Motor und einer genialen Kupplung. Klar, das Start Device muss perfekt dazu passen. Aber wenn wir das Holeshot-Device allen Werken wieder wegnehmen, werden sich die Verhältnisse am Start gar nicht so stark verändern. Auf die Idee, das Start Device zu verbieten, werden wir uns vielleicht jetzt nicht einlassen. Denn es soll ja während der fünf Jahre keinen technischen Regeländerungen geben. Für die Zeit nach 2026 sind wir gesprächsbereit.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.