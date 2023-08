Pierer Mobility rüstet 40 Prozent der GP-Fahrer aus 18.08.2023 - 13:42 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Brad Binder (Red Bull KTM) im FP1 in Spielberg © Gold & Goose Moto2-WM-Leader Pedro Acosta © Gold & Goose Daniel Holgado ist Spitzenreiter in der Moto3-WM Zurück Weiter

40 Prozent aller Fahrer sitzen in Spielberg über die drei Klassen hinweg auf Motorrädern der Pierer-Gruppe. Dazu führen Holgado und Acosta (beide KTM) in der WM. Brad Binder liegt in der MotoGP an 4. Position.