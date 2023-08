Fabio Quartararo (Yamaha): «Nichts hat funktioniert»

Fabio Quartararo legte mit Platz 2 am Freitag in Spielberg gut los und erklärte anschließend, welche Unterstützung ihm das aktuelle Aero-Paket seiner M1 bietet. Dennoch betonte er, wo Yamaha dringend nachlegen muss.

«Meine Rundenzeit am Freitag war bereits genauso schnell wie meine Zeit im letztjährigen Qualifying», stellte Fabio Quartararo beim Blick auf die Zeitenlisten zufrieden fest. Der Yamaha-Werksfahrer war am Freitagvormittag des «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich» mit 1:30,237 min auf Position 2 gerast.

Beim Nachmittagstraining reichte es für den Franzosen dann immerhin für Platz 9, auf die Tagesbestzeit von Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) büßte er 0,622 sec ein. Damit sicherte sich der 24-Jährige einen direkten Platz im Qualifying 2 am Samstag, stellte aber fest: «Das war nicht das Maximum, da wir den Hinterreifen erst im letzten Moment getauscht haben, wodurch ich nur eine fliegende Runde hatte. Außerdem war der Vorderreifen noch etwas kalt. Vielleicht hätte ich noch eine Zehntelsekunde herausholen können.»

Zur Erinnerung, im Vorjahr kämpfte der MotoGP-Weltmeister von 2021 beim Österreich-GP gegen Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia um den Sieg, den er letztlich nur um wenige Zehntelsekunden verpasste.

Wie bereits zuletzt in Silverstone wurde Quartararo auch am Red Bull Ring mit zwei Flügeln am Heck seiner M1 gesichtet. «In den letzten Jahren hat Yamaha viele verschiedene Aero-Pakete geliefert. Keines davon hat funktioniert», schob «El Diablo» kritisch voraus. «Das aktuelle Paket scheint aber eine gute Balance zu haben. In der Vergangenheit haben die Aerodynamik-Teile die Handlichkeit des Bikes stark verschlechtert, mit diesem Paket lässt es sich aber besser um die Strecke bewegen.»

Trotz der Freude über den gelungenen Trainingsfreitag weiß der WM-Elfte: «Dennoch brauchen wir mehr Power. Selbst auf der kleinen Gerade verlieren wir acht km/h. Wir müssen eine gute Balance zwischen Aero und Leistung finden.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Spielberg (18. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:28,533 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,044 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,288

4. Binder, KTM, + 0,330

5. Zarco, Ducati, + 0,388

6. Martin, Ducati, + 0,479

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,519

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,563

9. Quartararo, Yamaha, + 0,622

10. Oliveira, Aprilia, + 0,627

11. Marini, Ducati, + 0,653

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,777

13. Marc Márquez, Honda, + 0,823

14. Miller, KTM, + 0,867

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,953

16. Bastianini, Ducati, + 0,982

17. Morbidelli, Yamaha, +1,088

18. Nakagami, Honda, + 1,197

19. Raúl Férnandez, Aprilia, + 1,256

20. Augusto Férnandez, KTM, + 1,334

21. Savadori, Aprilia, + 1,470

22. Lecuona, Honda, + 1,690

23. Mir, Honda, + 1,819

MotoGP-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Zarco, Ducati, 1:29,838 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,399 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,411

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,448

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,467

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,469

7. Nakagami, Honda, + 0,500

8. Bagnaia, Ducati, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,538

10. Martin, Ducati, + 0,591

11. Bastianini, Ducati, + 0,621

12. Mir, Honda, + 0,622

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,804

14. Binder, KTM, + 0,908

15. Marini, Ducati, + 0,940

16. Pol Espargaró, KTM, + 0,959

17. Oliveira, Aprilia, + 0,983

18. Marc Márquez, Honda, + 1,018

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,182

20. Raul Fernández, Aprilia, + 1,394

21. Savadori, Aprilia, + 1,445

22. Miller, KTM, + 1,528

23. Lecuona, Honda, + 2,047