Spielberg, Freitag: Bezzecchi vor Viñales und Bagnaia

Marco Bezzecchi musste nach seiner Bestzeit in Spielberg den Taxi-Service von Valentino Rossi in Anspruch nehmen, Marc Márquez verpasste den direkten Q2-Einzug nach einem Vorfall mit Pol Espargaró.

Zu Beginn des einstündigen Zeittrainings am Freitagnachmittag zeigte sich zwar die Sonne über dem Red Bull Ring, Regen war laut Vorhersagen und Wetterradar für den weiteren Verlauf der Session allerdings nicht auszuschließen. Deshalb dauerte es auch nur wenige Minuten, bis Red Bull-KTM-Werkfahrer Brad Binder mit einem weichen Hinterreifen ausrückte und in 1:29,559 min nach vorne stürmte. Wenig später war VR46-Ducati-Jungstar Marco Bezzecchi (noch auf Medium-Hinterreifen) mit einer 1:29,450 min noch einmal schneller.

Nach 20 Minuten ging Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales auf Zeitenjagd und setzte in 1:29,075 min die neue Richtzeit. Im Vergleich dazu stand der All-Time-Lap-Record von Enea Bastianini (Ducati) aus dem Vorjahr bei 1:28,772 min.

25 Minuten vor Schluss fielen dann die ersten Regentropfen. Die Bedingungen auf der Strecke waren aber noch gut genug für Zeitenverbesserungen, wie Aleix Espargaró mit einer zwischenzeitliche Aprilia-Doppelführung bewies. Der Silverstone-Sieger blieb aber noch 0,281 sec hinter seinem Teamkollegen Viñales zurück.

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin brach wenig später seine erste Zeitenjagd ab, weil er die Bedingungen für kritisch hielt, Bastianini stürzte 15 Minuten vor Schluss in Kurve 2.

Der Regen wurde aber nicht stärker, Zeitenverbesserungen waren damit in den letzten zehn Minuten noch möglich – Marc Márquez (Honda) und Miguel Oliveira (Aprilia) machten es vor und wechselten sich auf Rang 2 ab, WM-Leader Pecco Bagnaia unterbot in 1:28,821 min auch die Viñales-Richtzeit.

Brad Binder schob sich bis auf 0,042 sec an Bagnaia heran. Es war dann aber Bezzecchi, der in 1:28,533 min nicht nur für eine neue Freitags-Bestzeit sorgte, sondern auch den All-Time-Lap-Record auf dem Red Bull Ring unterbot.

Viñales kam noch bis auf 0,044 sec an «Bez» heran, der seine Ducati GP22 am Ende noch wegen Spritmangel am Streckenrand abstellen musste und mit Mentor Valentino Rossi auf dem Roller zurück an die Box kam.

Hinter Bagnaia und Binder reihte sich das Pramac-Duo Zarco und Martin ein. Aleix Espargaró, Alex Márquez, Fabio Quartararo und Miguel Oliveira lösten ebenfalls ihr Q2-Ticket.

Marc Márquez dagegen fiel noch aus den Top-10. Der Repsol-Honda-Star schüttelte über Pol Espargaró den Kopf, der ihm offenbar im Weg gestanden war. Die Stewards untersuchen den Vorfall.

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Spielberg (18. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:28,533 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,044 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,288

4. Binder, KTM, + 0,330

5. Zarco, Ducati, + 0,388

6. Martin, Ducati, + 0,479

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,519

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,563

9. Quartararo, Yamaha, + 0,622

10. Oliveira, Aprilia, + 0,627

11. Marini, Ducati, + 0,653

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,777

13. Marc Márquez, Honda, + 0,823

14. Miller, KTM, + 0,867

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,953

16. Bastianini, Ducati, + 0,982

17. Morbidelli, Yamaha, +1,088

18. Nakagami, Honda, + 1,197

19. Raúl Férnandez, Aprilia, + 1,256

20. Augusto Férnandez, KTM, + 1,334

21. Savadori, Aprilia, + 1,470

22. Lecuona, Honda, + 1,690

23. Mir, Honda, + 1,819

MotoGP-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Zarco, Ducati, 1:29,838 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,399 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,411

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,448

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,467

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,469

7. Nakagami, Honda, + 0,500

8. Bagnaia, Ducati, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,538

10. Martin, Ducati, + 0,591

11. Bastianini, Ducati, + 0,621

12. Mir, Honda, + 0,622

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,804

14. Binder, KTM, + 0,908

15. Marini, Ducati, + 0,940

16. Pol Espargaró, KTM, + 0,959

17. Oliveira, Aprilia, + 0,983

18. Marc Márquez, Honda, + 1,018

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,182

20. Raul Fernández, Aprilia, + 1,394

21. Savadori, Aprilia, + 1,445

22. Miller, KTM, + 1,528

23. Lecuona, Honda, + 2,047