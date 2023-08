Maverick Vinales zu Jorge Martin: «Klar eine Strafe»

Aprilia-Star Maverick Vinales musste im Sprint der MotoGP-WM auf dem Red Bull Ring als Opfer der Start-Rempelei eine entfesselte Aufholjagd hinlegen, die ihn am Ende in die Top-10 brachte.

Für Maverick Vinales war der MotoGP-Sprint in Spielberg eine herbe Enttäuschung, nachdem er am Freitag euphorisch vom Sieg sprach und seine Aprilia im Q2 am Samstagmittag auf Startplatz 2 prügelte. Der 28-Jährige verpatzte dann aber den Start, wurde in Kurve 1 in die Rempelei mehrerer Fahrer verwickelt und fuhr deshalb in der ersten Runde nur auf Position 18.

«Was kann ich sagen? Das ist das Maximum, was die Aprilia-Kupplung hergibt», seufzte der zweifache Papa. «Es war ein guter Start, aber der Rest ist schneller. Im Moment sind wir da nicht im Bereich, um kämpfen zu können. Aprilia muss mich in eine bessere Lage bringen, sonst ist es unmöglich.»

Zur Rempelei sagte der Spanier: «Ich habe nur Schläge gespürt. Ich habe es nicht gesehen, was ist passiert? Hat er (Martin – der Autor) das Rennen für viele Fahrer ruiniert? Und dann auch noch das mit Marini! Es ist klar, dass das eine Strafe ist. Ich habe dann sehr gut aufgeholt, es gab aber schon eine sehr große Lücke.»

Dann wurde er noch ernster: «Ein guter Start ist unumgänglich, das ist nicht zu glauben! Der Start ist die einfachste Sache, aber er ist das Schwierigste für Aprilia – das gilt für alle Aprilia im Feld. Wir müssen da was tun. Denn im Rennen sind wir sauschnell. Hier fühle ich mich noch stärker, mehr kann ich nicht sagen. Wir machen den Job. Ich habe die Kupplung losgelassen und das Bike hat sich nicht bewegt.»

«Das Podium wäre möglich gewesen», posaunte Vinales. «Wie viele Fahrer habe ich überholt in zehn Runden – mindesten acht oder neun? Das heißt, dass ich den Speed habe, sonst wird das kompliziert. Wir haben auch den Speed für eine Runde gefunden. Ich will am Start nicht mehr als die anderen. Ich hätte mit Pecco gerne vorne gekämpft und hätte gerne gesehen, was dann mit den Reifen passiert. Ich fühle mich jetzt so stark. Den Start kann man lösen, den Speed des Fahrers nicht – aber den habe ich.»

Maverick abschließend: «Ich hatte sehr starke Kämpfe, einen sehr schönen mit Marc. Dann mit Savadori, da war es knapp. Dann mit Mir – klar sind diese Fahrer nicht auf so einem starken Paket wie Pecco. Im Finish bin ich in Kurve 5 weit gegangen. Dann war ich zu weit hinten. Ich habe zwar noch viel aufgeholt zu Aleix – die Lücke war groß – aber es hat nicht mehr gereicht. Ich fühle mich sehr stark auf dieser Piste und dem Bike. Ich bin an diesem Wochenende sehr stark auf der Bremse, das trägt viel zu meinen guten Rundenzeiten bei. In Sektor 1 bin ich sehr stark, das ist unglaublich. Es ist schade, ich hätte mit einem schlechten Rennen Zweiter werden können.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 41 Rennen:

1. Bagnaia, 226 Punkte. 2. Martin 180. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 140. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 110. 7. Marini 107. 8. Miller 95. 9. Alex Márquez 81. 10. Viñales 76. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 60. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Mir 5. 26. Pirro 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 329 Punkte. 2. KTM 181. 3. Aprilia 156. 4. Honda 89. 5. Yamaha 85.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 302 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 254. 4. Red Bull KTM Factory Racing 235. 5. Aprilia Racing 186. 6. Monster Energy Yamaha 125. 7. Gresini Racing 118. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 66. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.