Spielberg, Sprint: Bagnaia gewinnt Sturzfestival

Erste Kurve: Zarco und Bezzecchi am Boden

Das Sprintrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg war geprägt von zahlreichen Stürzen und Aufregern. MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia war eine Klasse für sich, Brad Binder auf Platz 2 ließ KTM jubeln.

Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati), Maverick Vinales (Aprilia) und Brad Binder (KTM) sorgten dafür, dass wir auf dem Red Bull Ring in Österreich drei europäische Fabrikate in der ersten Startreihe sehen. Die beste Yamaha brachte Fabio Quartararo (Yamaha) auf Startplatz 9, die beste Honda stellte Joan Mir auf Position 16. Marc Marquez strandete im Q1 auf dem tristen 18. Rang.

Zehn Minuten vor dem Rennstart um 15 Uhr gab es eine Schweigeminute für den am Samstag verstorbenen Piaggio-Konzernchef Roberto Colaninno (80), zu dessen Firma auch Aprilia gehört.

So lief das Rennen:

Start: Polesetter Pecco Bagnaia konnte die Führung übernehmen, in der ersten Kurve stürzten Marco Bezzecchi und Miguel Oliveira. Auslöser der Kettenreaktion war Fabio Quartararo, auch Johann Zarco und Enea Bastianini wurden in den Vorfall verwickelt. Maverick Vinales ist von Startplatz 2 auf 18 zurückgefallen.



2. Runde: Bagnaia führt vor Binder, Miller, Marini, Martin, Alex Marquez, Pol und Aleix Espargaro, Marc Marquez und Franco Morbidelli.



3. Runde: Sturz von Takaaki Nakagami.



4. Runde: Binder ist der Einzige, der Bagnaia folgen kann, dahinter klafft bereits eine Lücke von 1 sec zu Miller, Marini und Martin. Vinales hat sich auf Platz 12 nach vorne gefahren.



6. Runde: Aprilia-Ersatzfahrer Lorenzo Savadori wird von Quartararo aus dem Weg geräumt und rutscht ins Kiesbett.



7. Runde: Kollision von Marini und Martin, Martin stürzt.



8. Runde: Bagnaia führt 1 sec vor Binder und 2,9 vor Martin. Es folgen in den Top-10 Miller, Alex Marquez, Pol und Aleix Espargaro, Morbidelli, Marc Marquez und Vinales.



9. Runde: Quartararo bekommt einen Long-lap-Penalty, weil er Savadori abgeräumt hat. Augusto Fernandez erhält dieselbe Strafe, weil er die Track-Limits wiederholt nicht beachtet hat.



12. Runde: Bagnaia liegt jetzt 2 sec vor Binder und 4,8 vor Martin. Hinter Alex Marquez und Miller hält sich Espargaro auf dem tadellosen sechsten Platz. Vinales hat sich auf P8 verbessert.



14. und letzte Runde: Bagnaia gewinnt vor Binder, Martin, Alex Marquez, Miller, Pol und Aleix Espargaro sowie Vinales. Marc Marquez wird Zehnter.

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Spielberg (19. August):

1. Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Mir, Honda, + 16,740

13. Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

WM-Stand nach 19 von 41 Rennen

1. Bagnaia, 226 Punkte. 2. Martin 180. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 140. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 110. 7. Marini 107. 8. Miller 95. 9. Alex Márquez 81. 10. Viñales 76. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 60. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Mir 5. 26. Pirro 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 329 Punkte. 2. KTM 181. 3. Aprilia 156. 4. Honda 89. 5. Yamaha 85.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 302 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 254. 4. Red Bull KTM Factory Racing 235. 5. Aprilia Racing 186. 6. Monster Energy Yamaha 125. 7. Gresini Racing 118. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 66. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.