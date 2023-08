Jack Miller nahm seine Moto3-KTM mit ins Schlafzimmer

Red-Bull-KTM-Ass Jack Miller durfte sich in Spielberg aus den Händen der KTM-Bosse über ein ganz besonderes Geschenk freuen: Der Australier bekam seine 2014er-Moto3-KTM des Ajo-Teams.

Jack Miller verpasste am Freitag am ersten Trainingstag der MotoGP-WM auf dem Red Bull Ring in Spielberg den direkten Einzug ins Qualifying 2. Der Aussie landete nur auf Platz 13, am Abend bekam er dafür ein ganz besonderes Trostpflaster.

Nach dem Abendessen im Red-Bull-Holzhaus wurde die Überraschung auf der Dachterrasse vorbereitet. Dann kam der Moment: Die Übergabe erfolgte durch KTM-CEO Stefan Pierer, Hubert Trunkenpolz, Heinz Kinigadner, Pit Beirer, Jens Hainbach und Christian Korntner. Zahlreiche Crewmitglieder und Freunde schauten nicht schlecht, als der verdutzte Miller das orange Tuch vom Objekt der Begierde zog und aus dem Grinsen nicht mehr herauskam.

Miller staunte über jene Moto3-KTM, mit der er im Jahr 2014 als Nobody plötzlich um den WM-Titel kämpfte und diesen nur um zwei Punkte gegen Alex Marquez verpasste, damals noch im Team seines finnischen Managers und Mentors Aki Ajo. «Das ist das Motorrad, das meinen Werdegang reflektiert. Es ist etwas Spezielles für mich. Ich wollte immer so ein Bike aus einigen Teilen zusammenbauen, das Originalmotorrad zu bekommen, ist fantastisch. Das ist ein sehr nettes Geschenk von den Jungs. Ich habe immer gesagt, es war eine Rückkehr zu KTM. Ich habe das Bike in mein Wohnmobil gebracht und ins Schlafzimmer mitgenommen. Ruby war ja nicht dabei…»

Zu seinem Umfeld bei den Mattighofenern sagte «Thriller Miller» gerührt: «Auf den Fotos von damals schaue ich aus wie ein Kind, so vergeht die Zeit. Bei KTM ist hingegen viel gleichgeblieben. Es sind noch viele Gesichter von damals hier, es fühlte sich daher wie die Rückkehr in eine Familie an. Normal bekommt man ein Bike geschenkt, wenn man eine Meisterschaft gewinnt. Wir werden das natürlich auch versuchen.»

Nach den ersten zehn Events der Saison 2023 hat Miller 96 Punkte und ist Gesamtachter. Teamkollege Brad Binder liegt mit 160 Punkten auf Platz 4.

