Spielberg: Meilenstein für Pecco Bagnaia und Ducati

Mit Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi schafften es in Spielberg wieder zwei Ducati-Fahrer auf das Siegertreppchen

Mit der Pole-Position in Spielberg, auf die Pecco Bagnaia mit zwei Siegen sein 50. GP-Podium folgen ließ, hinterließ der Ducati-Werksfahrer wieder einmal seine Spuren in den Geschichtsbüchern der MotoGP.

Bereits vor dem Österreich-GP standen die Zeichen gut, dass in der MotoGP-Klasse ein Ducati-Pilot auf die oberste Stufe des Treppchens steigen darf. Denn seitdem die Königsklasse 2016 wieder auf den Red Bull Ring zurückgekehrt ist, ist Ducati mit sieben Siegen (Stand 2022) der erfolgreichste Hersteller in Österreich gewesen. Die verbleibenden zwei Triumphe sicherte sich KTM mit Miguel Oliveira (2020) und Brad Binder (2021).

Zuletzt gewann Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia auf der 4,318 km langen Piste in der Steiermark. Dieser demonstrierte mit der Pole-Position im Qualifying auch in diesem Jahr, dass er derjenige ist, den es sowohl im Sprint als auch im Grand Prix am Sonntag zu schlagen gilt. Doch auch KTM-Ass Brad Binder hatte mit Startplatz 2 seine Ambitionen unterstrichen, KTM den dritten Heimsieg zu bescheren.

Der Südafrikaner war schließlich auch der einzige Fahrer, der Bagnaia in beiden Rennen herausfordern konnte, sich dem MotoGP-Weltmeister letztlich aber geschlagen musste. Bagnaia gewann beide Rennen mit zwei bzw. fünf Sekunden Vorsprung und baute damit seine WM-Vorsprung vor Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) auf 62 Punkte aus.

Für Bagnaia war es in vielerlei Hinsicht ein denkwürdiges Wochenende, denn mit seinem Sonntagssieg feierte der Italiener nicht nur seinen 50. GP-Podestplatz, sondern auch den siebten italienischen MotoGP-Sieg während der ersten zehn Rennen seit 2006. Damals siegten in der ersten Saisonhälfte Loris Capirossi, Valentino Rossi und Marco Melandri. Mit seinem fünften Saisonsieg hat Bagnaia genau 50% der bisher zehn Sonntagsrennen gewonnen.

Sein 16. MotoGP-Sieg bringt Bagnaia außerdem in der Wertung der erfolgreichsten italienischen Fahrer auf das Treppchen. Er ist nun der drittbeste Italiener der Geschichte. MotoGP-Legende Valentino Rossi führt diese Statistik mit 89 Siegen an, gefolgt vom 15-fachen Weltmeister Giacomo Agostini mit 68 Siegen.

Dem 26-jährigen Italiener gelang zudem sein zweiter Hattrick des Jahres, indem er nach Mugello erneut sowohl die Pole-Position, beide Siege und die schnellste Rennrunde im Sprint und im GP-Rennen holte.

Mit Bagnaia und Markenkollege Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) auf dem Podium schaffte es Ducati außerdem, seit 36 Grand-Prix-Rennen mindestens einen Ducati-Piloten auf dem Podium zu platzieren – ein neuer Rekord.

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.