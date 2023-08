Alex Márquez als Markenbotschafter im Modegeschäft

Alex Márquez wirft sich für die spanische Modemarke Polo Club in Schale

Nachdem sich bereits Marc Márquez für das Modelabel Pull and Bear in Szene setzte, zog nun auch Bruder Alex nach. Das Gresini-Ducati-Ass ist das Gesicht der neuen Kampagnen der spanischen Modemarke Polo Club.

Honda-Werksfahrer Marc Márquez arbeitet seit einigen Jahren mit dem spanischen Modellabel Pull and Bear zusammen, die bereits einige Kollektionen im Stile des achtfachen Weltmeisters veröffentlichten. Nun ist auch Bruder Alex Márquez in das Modegeschäft eingestiegen und hat sich für die spanische Marke Polo Club vor die Kamera gestellt. «Die Zusammenarbeit zwischen Alex und Polo basiert auf der Grundlage gemeinsamer Werte wie Anstrengung, tägliche Arbeit und Leidenschaft», heißt es in der offiziellen Mitteilung des Modelabels.

Die neue Kampagne, die am Wohnort des zweifachen Weltmeisters in Madrid und auf der Rennstrecke Terramar in Tarragona gedreht wurde, steht unter dem Slogan «Beyond Talent». Das Motto soll die tägliche intensive Arbeit eines MotoGP-Piloten zum Ausdruck bringen, die weit über das reine Talent hinausgeht.

Die Kleidungsstücke der Kampagne umfassen neben Herren-Shirts und Hosen auch Schuhe, Hemden und Pullover.