Jorge Martin: «Auch auf anderem Fabrikat siegfähig»

Jorge Martin blickt auf seine Chancen im MotoGP-Titelkampf und betont, dass er spätestens 2025 auf einem Werksmotorrad sitzen wird. Auf einen Hersteller will sich das Pramac-Ducati-Ass bislang noch nicht festlegen.

Jorge Martin ist in der MotoGP-WM-Tabelle aktuell der erste Verfolger von Weltmeister Pecco Bagnaia. Doch der Spanier liegt bereits 62 Punkte hinter dem WM-Leader und hat gerade einmal sechs Zähler Vorsprung auf den Drittplatzierten Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing). Dennoch ist der 25-Jährige überzeugt: «Ich bin einer der stärksten Fahrer im Feld und habe die Fähigkeiten um zu gewinnen.»

Tatsächlich gelang Martin in seinem dritten Jahr im Prima Pramac Ducati Team ein beachtlicher Sprung. Der WM-Neunte des Vorjahres schaffte es bereits bei drei GP-Rennen auf das Podium und sicherte sich am Sachsenring seinen zweiten MotoGP-Sieg. «Im letzten Jahr bin ich in Mugello nur 13. geworden. In dieser Saison habe ich mir knapp hinter Bagnaia den zweiten Platz geholt. An diesem Punkt wusste ich, dass ich einer der besten bin. Anschließend habe ich am Sachsenring gewonnen», beschrieb er seine Fortschritte.

Martin ergänzte: «Das war ein entscheidender Punkt in meiner Saison. Denn ich habe verstanden, dass ich Pecco nicht nur schlagen kann, wenn ich schneller bin als er, sondern auch, wenn wir beide gleich schnell sind. Er hat mich im Kampf um die Meisterschaft jetzt auf dem Radar, das ist das Wichtigste.»

Mit Blick auf den WM-Kampf stellte der zwölffache GP-Sieger außerdem fest: «Marco macht immer wieder kleine Fehler, während Pecco und ich auf allen Strecken etwas konstanter sind. Ich denke daher, dass sich die Meisterschaft zwischen Pecco und mir entscheidet.»

Nachdem Martin im Vorjahr das Wettrennen um einen Platz im Ducati-Werksteam gegen Enea Bastianini verlor, machte er nun klar: «Mein Ziel ist es, 2025 in ein Werksteam zu gehen, denn ich verdiene das. Ich habe das Potenzial, auch auf einem anderen Fabrikat zu gewinnen, aber meine erste Wahl ist Ducati. Doch wenn sie mein Talent und meine Arbeit nicht wertschätzen, werde ich andere Optionen nutzen.»

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.