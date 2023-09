Brad Binder (KTM): «Konstanter Kampf mit dir selbst» 01.09.2023 - 18:10 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Brad Binder sieht in Barcelona das Reifen-Management als entscheidend

Brad Binder fühlt sich nach der fünftschnellsten Zeit am Trainingsfreitag in Montmeló gut gerüstet. Dennoch hat der KTM-Werksfahrer vor dem 24-Runden-Krimi am Sonntag begründeten Respekt..