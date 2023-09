Pecco Bagnaia (Ducati/3.): Aprilia muss gewinnen

Francesco «Pecco» Bagnaia landete am ersten Tag des Catalunya-GP bei schwierigen Grip-Verhältnissen hinter den zwei Aprilia-Werksfahrern Aleix Espargaró und Maverick Viñales auf Platz 3.

«Ich bin zufrieden, weil es für uns keine einfache Strecke ist – und vor allem für mich, ich hatte hier immer ein bisschen Mühe. Wenn die Strecke wenig Grip bietet, fehlt mir immer ein bisschen was», räumte Pecco Bagnaia am Freitag in Montmeló ein. «Wir haben aber ziemlich gut begonnen und wir haben den Rückstand auf Aprilia ein bisschen verringert. Im Moment haben sie einen klaren Vorteil bei der Traktion, vor allem mit frischen Reifen. Wir kommen aber näher und ich bin glücklich, wie der Tag gelaufen ist.»

Die Favoritenrolle schiebt der souveräne WM-Leader und inzwischen 16-fache MotoGP-Sieger an diesem Wochenende aber klar den Aprilia-Piloten zu. «Das ist eine Strecke, auf der Maverick und Aleix sehr stark sind, und auf der Aprilia in der Beschleunigung einen klaren Vorteil in Sachen Traktion hat. Sie müssen das also zu 100 Prozent nutzen. Es ist ein bisschen so wie für uns in Österreich, wo wir gewinnen müssen», ergänzte der Ducati-Werksfahrer. «Man muss den Moment nutzen und ist es ein bisschen so wie in Silverstone, sie können hier in Montmeló ihr Chassis sehr gut nutzen.»

© Gold & Goose Willkommen am Circuit de Catalunya © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Bagnaia und Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Circuit de Catalunya © Gold & Goose Training © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marco Bezzecchi Zurück Weiter

Für den niedrigen Grip-Level auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» fand der Weltmeister unterdessen deutliche Worte: «Ich glaube, dass diese Strecke schon seit zwei, drei Jahren über dem Limit ist. Es ist sehr rutschig und an einigen Stellen etwas gefährlich. Es ist so, als würde man auf der Ranch fahren», schilderte der VR46-Schüler. «Du kannst die richtige Traktion nicht finden, du hast nur mit starkem Spinning zu kämpfen und der Hinterreifen wird super-heiß. Das ist sehr schwierig – es ist eigentlich unmöglich zu managen, wenn du schnell fahren willst.»

Deshalb lautet Bagnaias Forderung an die Verantwortlichen: «Aus meiner Sicht müssen sie wirklich in Betracht ziehen, den Belag zu erneuern, wenn wir weiterhin hier fahren sollen.»

MotoGP-Ergebnisse Practice, Montmeló (1. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,686 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,362 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,375

4. Zarco, Ducati, + 0,571

5. Binder, KTM, + 0,660

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,863

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,864

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,935

9. Bastianini, Ducati, + 0,942

10. Martin, Ducati, + 1,007

11. Pol Espargaró, KTM, + 1,035

12. Miller, KTM, + 1,066

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,071

14. Oliveira, Aprilia, + 1,093

15. Marini, Ducati, + 1,121

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,205

17. Quartararo, Yamaha, + 1,420

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,469

19. Marc Márquez, Honda, + 1,563

20. Nakagami, Honda + 2,200

21. Lecuona, Honda, + 2,209

22. Mir, Honda, + 2,327

MotoGP-Ergebnisse FP1, Montmeló (1. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,809 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,264 sec

3. Martin, Ducati, + 0,464

4. Binder, KTM, + 1,050

5. Bagnaia, Ducati, + 1,091

6. Pol Espargaró, KTM, + 1,108

7. Oliveira, Aprilia, + 1,135

8. Morbidelli, Yamaha, + 1,195

9. Quartararo, Yamaha, + 1,202

10. Zarco, Ducati, + 1,208

11. Miller, KTM, + 1,335

12. Alex Márquez, Ducati, + 1,356

13. Bastianini, Ducati, + 1,374

14. Augusto Fernández, KTM, + 1,409

15. Di Giannantonio, Ducati, + 1,456

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,495

17. Mir, Honda, + 1,530

18. Marini, Ducati, + 1,592

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,595

20. Nakagami, Honda, + 1,597

21. Marc Márquez, Honda, + 1,639

22. Lecuona, Honda, + 2,116