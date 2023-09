Fabio Quartararo (17./Yamaha): «Ich mache mir Sorgen» 01.09.2023 - 20:30 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Fabio Quartararo versucht, alles aus seiner Yamaha herauszuholen

Vorjahres-Sieger Fabio Quartararo landete am Freitag in Barcelona nur auf Position 17 und führte damit die japanischen Hersteller an. Der Yamaha-Pilot kann seine Lage nur schwer akzeptieren und fürchtet um seine Zukunft.