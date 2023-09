Montmeló: Sprint-Sieg für Aleix Espargaró (Aprilia)

Lokalmatador Aleix Espargaró bescherte Aprilia beim Catalunya-GP den ersten Sieg in einem MotoGP-Sprint. Ducati-Star Pecco Bagnaia verhinderte aber einen Doppelsieg des Herstellers aus Noale.

Francesco «Pecco» Bagnaia schnappte Aleix Espargaró im Qualifying die Pole-Position und den All-Time-Lap-Record auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» weg. Im Sprint fiel die Entscheidung wieder zwischen den beiden, dieses Mal aber zu Gunsten des Aprilia-Werksfahrers. Maverick Viñales brachte eine zweite RS-GP in die Top-3.

Repsol-Honda-Star Marc Márquez steuerte das erste japanische Motorrad auf Platz 11, blieb damit aber ohne Punkte. Noch bitterer war das Ergebnis für Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo: Im Vorjahr noch überlegener Sieger des Catalunya-GP, musste er sich nun über die kurze Distanz mit Rang 18 und mehr als 17 Sekunden Rückstand abfinden.

So lief der 12-Runden-Sprint:

Start: Bagnaia geht von der Pole in Führung. Viñales erkämpft sich in Kurve 1 Platz 2 gegen den heranstürmenden Martin. 4. Aleix Espargaró, 5. Bezzecchi, 6. Binder, 7. Oliveira, 8. Marc Márquez. Miller geht nach Berührung mit Alex Márquez in Kurve 1 weit.



1. Runde: Aleix Espargaró übernimmt Platz 3 von Martin.



2. Runde: Zu Beginn der zweiten Runde schnappt sich Espargaró auch seinen Teamkollegen Viñales und ist damit erster Verfolger von Bagnaia, der allerdings schon rund eine halbe Sekunde Vorsprung hat.



3. Runde: Martin verbremst sich in Kurve 1 und muss weit gehen, er fällt von P4 auf P6 zurück, hinter Binder und Oliveira.



4. Runde: An der Spitze ist Aleix Espargaró dran am Hinterrad von Bagnaia. Dahinter klafft eine Lücke von rund acht Zehntel auf Viñales, Binder und Oliveira. Eine weitere Sekunde dahinter folgen Martin, Bezzecchi und Marc Márquez. Sturz von Pol Espargaró in Kurve 5.



5. Runde: Viñales kommt dem Duo an der Spitze näher. Marc Márquez (8.) erhält ein «track limits warning».



6. Runde: Aleix Espargaró zeigt sich hinter Bagnaia, kann aber noch kein Manöver setzen.



7. Runde: Der Aprilia-Kapitän nutzt den Windschatten auf Start-Ziel und schiebt sich dieses Mal auf der Bremse vor Kurve 1 an Bagnaia vorbei auf Platz 1! Viñales kommt sich bis auf 0,3 sec an den Ducati-Werksfahrer heran – und hat Binder und Oliveira im Schlepptau.



8. Runde: Aleix Espargaró kommt eine halbe Sekunde weg, gleichzeitig hält Bagnaia Viñales auf Abstand.



9. Runde: Vorentscheidung an der Spitze, der Vorsprung von Aleix Espargaró wächst auf mehr als eine Sekunde an. Bagnaia muss sich nach hinten orientieren, denn Viñales ist dran.



10. Runde: Marc Márquez fällt hinter seinen Bruder Alex auf Platz 11 zurück.



11. Runde: Espargaró hat mittlerweile zwei Sekunden Vorsprung, dahinter wird es im Kampf um Platz 2 spannend: Viñales lauert am Hinterrad von Bagnaia.



Letzte Runde: Aleix Espargaró fixiert Aprilias ersten Sprint-Sieg! Bagnaia verteidigt Platz 2 erfolgreich gegen Viñales und baut seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 66 Punkte aus, obwohl sich der WM-Zweite Martin in der letzten Runde noch Platz 5 von Oliveira schnappt.

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 194. 3. Bezzecchi 185. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 129. 6. Zarco 128. 7. Marini 120. 8. Miller 96. 9. Viñales 93. 10. Alex Márquez 92. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 44. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 363 Punkte. 2. KTM 207. 3. Aprilia 178. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 322 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 305. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 262. 5. Aprilia Racing 222. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 62. 11. Repsol Honda 24.